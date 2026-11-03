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Категория
Мир
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2800 военных и авиация: Европа отрабатывает развертывание контингента в Украине

2800 военных из 12 европейских стран соберутся в Польше для отработки сценария развертывания сил в Украине.

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Фото автора: Анастасия Грубрина Анастасия Грубрина
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Иностранные военные отработают развертывание в Украине

Иностранные военные отработают развертывание в Украине / © Bundeswehr

Великобритания и Франция берут на себя ведущую роль в военных маневрах, призванных проверить готовность международного контингента к потенциальной отправке в Украину после окончания активных боевых действий. Именно поэтому в Польше проведут масштабные военные учения.

Об этом сообщает BBC.

В Польше пройдут масштабные учения по развертыванию европейского военного контингента в Украине

Учения пройдут уже в этом месяце в Польше. На них соберут 2800 военных из 12 европейских стран. Сама идея создания такой группировки безопасности появилась еще в прошлом году как составляющая долгосрочных гарантий для Киева, но реальные механизмы его работы до сих пор вызывают немало дискуссий.

Представители Запада отдельно акцентируют, что контингент не будет привлекаться ни к наступательным операциям, ни к миротворческим миссиям или наблюдению за соблюдением тишины. Эти подразделения не будут действовать под флагом НАТО и не будут стоять на передовой. Главная цель их присутствия — моральная и практическая поддержка Украины, а также содействие в восстановлении ВСУ.

Соединенные Штаты присоединяются к консультациям, но своих бойцов в миссию не делегируют.

В Кремле на такие инициативы реагируют агрессивно. В прошлом году Путин прямо заявлял, что любой иностранный военный контингент в Украине станет для РФ «легитимной целью». Несмотря на это, западные чиновники воздерживаются от разглашения четких правил применения оружия в случае нападения на их подразделения. Глава Минобороны Великобритании Уэс Стритинг подчеркнул активизацию подготовки союзников к тому времени, когда война закончится:

«Это не гипотетический план — это реальная сила, готовая помочь Украине, как только прекратятся боевые действия», — заявил он.

Сами учения под названием «Коалиция» пройдут с 9 по 22 ноября. Они будут сосредоточены на логистике: перемещении, защите и тыловом обеспечении сил на украинской территории, а также отлаживании оперативной совместимости между армиями разных государств. В учениях на земле, море и воздухе задействуют 2 800 человек.

Британская сторона направляет 300 военных и два истребителя RAF Typhoon, которые отработают алгоритмы сопровождения и защиты гражданской авиации после открытия украинского неба. Морскую часть берет на себя Турция — ее задачей в будущем станет разминирование акватории и возобновление безопасного торгового судоходства в Черном море.

Среди других участников — подразделения из Франции, Бельгии, Эстонии, Германии, Литвы, Нидерландов, Польши, Испании и Швеции.

В то же время, чиновники пока не готовы назвать финальный вид и численность группировки. Ранее эксперты отмечали, что для реального обеспечения безопасности понадобятся десятки тысяч иностранных военных. Но итоговый вклад каждой страны будет зависеть от конкретных условий прекращения огня и внутриполитических решений стран-партнеров.

Иностранные военные: последние новости

Напомним, Эстония адаптирует оборонную стратегию с учетом опыта войны в Украине и перебрасывает войска на восточную границу. В интервью Neue Zürcher Zeitung министр обороны страны и экс-генерал армии Мартин Херем заявил, что страна должна быть в полной боевой готовности встречать российскую бронетехнику в случае эскалации.

Эстония активно закупает артиллерию, ракеты, боеприпасы и беспилотники, но Херем предупредил об «опасной фазе», ведь полная готовность еще формируется. Хотя непосредственной угрозы нет, пока идет война в Украине, в случае перемирия у РФ освободятся значительные силы и вооружения.

Реагируя на гибридные атаки и диверсии РФ, уполномоченный глава оборонного ведомства подчеркнул, что цель Кремля — запугивание, но единственным ответом является усиление обороны на границах. Министр также отверг риски «сценария Донбасса» в на 95% русскоязычном городе Нарва.

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