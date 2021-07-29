Итальянская актриса Софи Лорен сидит в автомобиле со своей сестрой Марией Сойколоне в аэропорту Катании, Сицилия, 29 июля 1961. / Associated Press

29 июля в истории: несравненная Софи Лорен на Сицилии и свадебный поцелуй принцессы Дианы. Фотоархив

29 июля в истории: несравненная Софи Лорен на Сицилии и свадебный поцелуй принцессы Дианы. Фотоархив

185 лет назад в Париже была торжественно открыта Триумфальная арка.

29 июля отмечается Международный день тигра и Международный день социокультурного разнообразия и борьбы с дискриминацией. В этот день в 1958 году было создано Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). А еще 34 года назад было подписано соглашение о начале строительства Евротоннеля под Ла-Маншем, который должен соединить Великобританию и Францию.

Какие главные события мира запомнились в этот день смотрите в нашем фотоархиве.

Фотоархив

Мадам Мария Кюри с доктором Альбертом Сойландом в Париже, Франция, 29 июля 1931 год. / Associated Press

Вторая мировая война. Заключенные, вывезенные на окраину города Кутанса, Франция, во время утреннего душа, 29 июля 1944 года. / Associated Press

Конкурс красоты по выбору королевы высоты во время первого национального съезда Клуба высоких людей в Нью-Йорке, 29 июля 1949. / Associated Press

Чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио едет по гоночной трассе Нюрбургского кольца в Германии во время гонки Гран-при на автомобиле Alfa Romeo Tipo, 29 июля 1951. / Associated Press

Итальянская актриса Софи Лорен сидит в автомобиле со своей сестрой Марией Сойколоне в аэропорту Катании, Сицилия, 29 июля 1961. / Associated Press

Британская актриса Элизабет Тейлор и ее муж, актер Ричард Бертон, обедают в ресторане на знаменитом морском курорте Таормина на восточном побережье Сицилии 29 июля 1967. / Associated Press

Британский принц Чарльз целует свою невесту, леди Диану Спенсер, новую принцессу Уэльскую, на балконе Букингемского дворца после их свадьбы в соборе Святого Павла, Лондон, Англия, 29 июля 1981. / Associated Press

Выступление Майкла Джексона 29 июля 1984 года на стадионе "Джайентс" в Ист-Резерфорде, штат Нью-Джерси. / Associated Press

Запуск космического корабля "Челленджер" 29 июля 1985 года. Корабль вышел на орбиту, хотя один из его основных двигателей вышел из строя. / Associated Press

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер и ее французский коллега Жак Ширак улыбаются на лестнице гостиницы "Матиньон" в Париже, где в среду, 29 июля 1987 года, они вели переговоры после подписания договора между Францией и Великобританией о строительстве подводного тоннеля, соединяющего две страны. / Associated Press

Кандидат в президенты от демократов Билл Клинтон жестами обращается к толпе в Новом Орлеане, 29 июля 1992. / Associated Press

Адвокат Роберт Кардашян, друг О.Джея Симпсона, несет сумку с костюмом для последнего, когда тот прибудет в суд для слушания в Лос-Анджелесе, 29 июля 1994. Симпсон обвинялся в убийстве своей бывшей жены и случайного свидетеля преступления. / Associated Press

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