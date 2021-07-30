30 июля в истории: что произошло в этот день в фотографиях
В этот день в 1863 году родился конструктор автомобилей и основатель корпорации "Форд Мотор" Генри Форд.
30 июля отмечается Всемирный день вышивки и Международный день дружбы, а в США сегодня празднуют Национальный день чизкейка. В этот день в 1956 году на американских долларах появился лозунг "In God We Trust", в 1974 году — Квебек объявил французский язык единственным официальным, а в 1984 — на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара".
Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.