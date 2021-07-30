30 июля в истории: что произошло в этот день в фотографиях

30 июля в истории: что произошло в этот день в фотографиях

В этот день в 1863 году родился конструктор автомобилей и основатель корпорации "Форд Мотор" Генри Форд.

30 июля отмечается Всемирный день вышивки и Международный день дружбы, а в США сегодня празднуют Национальный день чизкейка. В этот день в 1956 году на американских долларах появился лозунг "In God We Trust", в 1974 году — Квебек объявил французский язык единственным официальным, а в 1984 — на телеканале NBC начался показ сериала "Санта-Барбара".

Какие еще главные события мира запомнились в этот день смотрите в фото.

Фотоархив

Отмечая свой 79-й день рождения 30 июля 1942 в Детройте, Генри Форд изучает свой первый автомобиль в маленьком кирпичном цехе, где он построил его 50 лет назад. / Associated Press

Ив Сен-Лоран (слева) присоединяется к другим лауреатам премии моды Neiman-Marcus в отеле Plaza-Athenee в Париже, Франция, 30 июля 1958. / Associated Press

Пилот месячного модуля "Аполлон -15" Джеймс Б. Ирвин приветственно машет, стоя возле четвертого американского флага, расположенного на поверхности Луны, 30 июля 1971 р. / Associated Press

42-летний Ян МакКеллен сыграет в бродвейском хите "Амадей" в Нью-Йорке, 30 июля 1981. Британский актер уже известный в своей стране, но пока не достиг такого статуса в Америке. Позже он получит всемирную известность благодаря роли колдуна Гэндальфа в трилогии "Властелин колец". / Associated Press

Премьер-министр Индии Индира Ганди выступает в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, 30 июля 1982. / Associated Press

Королева Великобритании Елизавета II ждет с билетом в руках прибытия контролируемого компьютером поезда Доклендского легкого метро, который должен прибыть на станцию Тополь в Восточном Лондоне, 30 июля 1987. / Associated Press

Президент США Джордж Буш (слева) и генеральный секретарь ЦК КП Советского Союза Михаил Горбачев жестом показывают, что они проходят внутрь Кремля в Москве во время перерыва на встрече на высшем уровне, 30 июля 1991. / Associated Press

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