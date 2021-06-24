30 км над Землей: в США продают билеты на путешествие в стратосферу

30 км над Землей: в США продают билеты на путешествие в стратосферу

Место в герметичной капсуле стоит 125 000 долларов.

Американская компания Space Perspective из Флориды начала принимать заказы на полеты в стратосферу. Как сообщают на сайте space.com космическая капсула "Нептун" приспособлена для перевозки восьми пассажиров и одного пилота на высоту 30 000 метров.

В компании Space Perspective утверждают, что путешествие космических туристов будет чрезвычайно комфортным — без высоких перегрузок, как при запуске ракеты. Капсула "Нептун" будет медленно подниматься на воздушном шаре. Полет продлится шесть часов в высших слоях атмосферы, откуда путешественники смогут увидеть Землю на фоне черного космоса.

Пассажирские места на "Нептуне" имеют откидные сиденья, панорамные окна, бар с прохладительными напитками. Стоимость одного билета составляет 125 000 долларов.

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На прошлой неделе космический туроператор провел испытательный полет капсулы без экипажа, который длился более шести часов, после чего капсула приводнилась в Мексиканском заливе. Во время испытания "Нептун" достиг высоты 33043 метра.

Начало коммерческих запусков планируется до конца 2024 года.

Напомним, что ранее аукционный дом Кристи выставил на продажу бутылку французского вина из партии, которая год была в космосе на Международной космической станции. Стартовая цена такой бутылки — миллион долларов.

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