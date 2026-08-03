30-летнего мужчину нашли мертвым на могиле его возлюбленной

В Израиле на могиле возлюбленной погиб мужчина / © Фото из открытых источников

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В Израиле обнаружили мертвым 30-летнего мужчину. Он погиб на могиле своей возлюбленной, которая стала жертвой террористов ХАМАС во время нападения 7 октября 2023 года.

Об этом пишет dailymail.com.

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Трагический инцидент произошел в минувшую субботу: 30-летний Бар Асраф застрелился у могилы Лирон Барды. Девушка погибла на фестивале в Израиле, где террористы ХАМАС открыли огонь по людям.

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Асрафа нашла его сестра с огнестрельным ранением в грудь на кладбище в Элкане на Западном берегу. Несмотря на оперативное вмешательство служб экстренной помощи, мужчина был признан мертвым.

Бар Асраф и Лирон Барда

Сестра мужа рассказала, что семья праздновала свадьбу другого брата. Асраф внезапно покинул торжество. Тогда женщина решила его разыскать и пошла на кладбище, поскольку её брат часто туда ходил.

«Вдруг я увидела его: он лежал рядом с могилой Лирон. Я сказала ему: „Вставай, что ты опять вытворяешь?“ Тогда я поняла, что он весь в крови. Я наступила на пистолет, лежавший рядом с ним. Я закричала. Я не могла ничего сделать… Я знала, что это конец. Он умер в том месте, где больше всего хотел быть, с той женщиной, с которой больше всего хотел быть», — говорит его сестра Лехи.

Как рассказали близкие ему люди, Асраф почти три года не мог смириться со смертью своей девушки.

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Мать Асрафа рассказала, что после смерти Барды её сын уже никогда не был таким, как раньше.

В апреле 2024 года появилась информация о том, что 50 человек, выживших после трагедии на фестивале в Израиле, покончили жизнь самоубийством в течение шести месяцев после этой трагедии.

Напомним, утром 7 октября 2023 года по центральным и южным районам Израиля был нанесён массированный ракетный удар со стороны сектора Газа, в страну проникли террористы ХАМАС.

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