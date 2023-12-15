30-летний бразильский певец внезапно умер на сцене прямо во время выступления

В момент смерти Педро Энрике выступал на частном церковном служении в Фейра-де-Сантана.

Бразильский госпел-исполнитель Педро Энрике внезапно скончался на сцене прямо во время концерта.

30-летний певец выступал на частном церковном служении в городе Фейра-де-Сантана. Это мероприятие транслировалось в Интернете, поэтому видео в момент его смерти попало в Сеть.

На видео видно, как во время исполнения композиции по христианской тематике Vai Ser Tão Lindo, Педро Энрике внезапно потерял равновесие и упал на спину. Собравшиеся сразу бросились помогать певцу, а шокированная толпа наблюдала за этим, пишет DailyMail.

Энрике доставили в ближайшую клинику, где констатировали его смерть. Представители 30-летнего артиста сообщили, что у него случился обширный сердечный приступ.

Звукозаписывающий лейбл описал Энрике как "веселого молодого человека, верного друга и единственного ребенка, настоящего мужа и преданного отца".

Педро Энрике / Фото: instagram.com/pedrohenrique.oficial

У певца остались супруга Суилан Баррето и дочь Зои, родившаяся 19 октября этого года.

Педро Энрике с женой и дочерью / Фото: instagram.com/pedrohenrique.oficial

В этот роковой день, за несколько часов до выхода на сцену, Энрике говорил, что был истощен: "Я устал", — говорил своим друзьям артист.

Педро Энрике профессионально начал выступать в 2015 году, после того как разместил несколько песен на своем YouTube-канале. Он присоединился к местной группе и выпустил вместе с коллективом альбом "Grande é o Senhor". В 2019 году Энрике покинул группу и занялся сольной карьерой, выпустив свой первый сингл "Não Falhou". В прошлый четверг он планировал представить новый проект на своем канале в YouTube.

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