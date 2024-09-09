30-летний мужчина умер после того, как отработал 104 дня с одним выходным

Китайская культура переутомления снова оказалась под пристальным вниманием после того, как 30-летний мужчина умер в результате отказа органов после 104 рабочих дней подряд с одним выходным днем.

Об этом пишет SCMP.

Суд в провинции Чжэцзян постановил, что компания несет 20-процентную ответственность за смерть мужчины, идентифицированного как А'бао. Он умер вследствие полиорганной недостаточности из-за пневмококковой инфекции, которая часто связана с ослабленной иммунной системой.

Этот инцидент повлек за собой широкое возмущение в Китае и дискуссию о том, как в стране относятся к рабочим.

В феврале в прошлом году А'Бао подписал контракт на работу маляра в компании, название которой суд не разглашает. Контракт должен был продолжаться до января этого года. Затем его направили на проект в городе Чжоушань в провинции Чжэцзян на востоке Китая.

А'бао работал ежедневно в течение 104 дней с февраля по май прошлого года после подписания контракта, имея лишь один выходной день 6 апреля. 25 мая он взял больничный из-за плохого самочувствия и провел этот день, отдыхая в своем общежитии.

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28 мая состояние А'бао резко ухудшилось. Коллеги отвезли мужчину в больницу, где ему диагностировали легочную инфекцию и дыхательную недостаточность. Он умер 1 июня.

В ходе начального расследования его смерти сотрудники службы социального обеспечения заявили, что поскольку между болезнью А'бао и его смертью прошло более 48 часов, это не может быть классифицировано как производственная травма.

Тогда его семья подала иск о компенсации, обвиняя работодателя в халатности. В ответ компания утверждала, что рабочая нагрузка А'бао была управляемой и что любая сверхурочная работа была добровольной. Они также утверждали, что его смерть стала следствием предварительных проблем со здоровьем и отсутствия своевременного медицинского вмешательства, что ухудшило его состояние.

Суд определил, что трудоспособность А'бао в течение 104 дней подряд была явным нарушением китайского трудового законодательства, предусматривающего максимум 8 рабочих часов в день и в среднем 44 часа в неделю.

Суд постановил, что нарушение компанией трудового законодательства сыграло значительную роль в ухудшении иммунной системы А'бао и его смерти, возложив на компанию 20 процентов ответственности за трагедию.

Суд присудил семье А'бао 400 000 юаней (56 000 долларов США) компенсации, в том числе 10 000 юаней за эмоциональные страдания, вызванные смертью.

Компания подала апелляцию на это решение, но в августе Народный суд средней инстанции города Чжоушань оставил первоначальный вердикт без изменений.

Смерть А'бао не является редким случаем, поскольку трагические смерти, связанные с тяжелыми условиями труда в Китае, являются относительно распространенным явлением. В августе в 2019 году работник, известный под псевдонимом Чжу Бин, внезапно умер по дороге домой после работы. Позже выяснилось, что Чжу работал весь июль без отдыха и отработал 130 часов сверхурочных. Суд постановил, что работодатель Чжу несет 30% ответственность за смерть Чжу, и присудил 360 000 юаней (50 000 долларов США) компенсации.

Напомним, мужчина скончался после того, как ему удалили 23 зуба и установили 12 имплантатов в один день. Его дочь теперь требует наказания.

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