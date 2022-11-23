30 тысяч евро вознаграждения: в Италии предлагают большие деньги за покупку заброшенного жилья

В Италии власти города Презичче в регионе Апулия заплатят до 30 тысяч евро тем, кто приобретет там недвижимость для постоянного проживания.

30 тысяч евро за покупку пустого жилья в городе Презичче в регионе Апулия в Италии. Такие деньги местные власти предлагают для того, чтобы "вдохнуть" жизнь в брошенные дома.

Об этом пишет CNN.

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Как отмечается, власти города предлагают 30 тысяч евро людям, которые отважятся приобрести жилье для постоянного проживания. Средства нужно будет потратить именно на покупку жилья – оно заброшено уже много лет, а построили его еще до 1991 года.

Власти надеются, что денежное вознаграждение сможет вдохновить граждан на покупку недвижимости, которую еще впоследствии потребуется доводить до ума.

"В историческом центре есть много свободных домов, построенных до 1991 года, которые мы хотели бы снова увидеть живыми с новыми жителями. Жаль видеть, как наши старые районы, полные истории, прекрасной архитектуры и искусства, медленно пустеют", – пояснил член местного совета Альфредо Палезе.

Сами ж детали сделки сейчас дорабатываются, но запустить программу планируется уже в ближайшие недели. Общее финансирование будет разделено на две части: часть уйдет на покупку старого дома, а часть – на ремонт, если это необходимо.

Приятным бонусом также является то, что жители, которые захотят приобрести себе жилье, будут жить в окружении природы района Саленто вблизи чистых пляжей и бирюзовых вод Санта-Мария-ди-Леука.

Напомним, что в Италии жестоко убили 23-летнюю украинку Анастасию Алашри. Женщина вместе с трехлетним сыном прибыла в страну в марте, убегая от войны в Украине.

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