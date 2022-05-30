30 военных самолетов Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня

30 самолетов Военно-воздушных сил Китая вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня. Это самое большое с января вторжение китайских ВВС.

Тайвань отправил боевые самолеты, чтобы предупредить китайские самолеты, а для наблюдения за ними были развернуты ракетные системы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство обороны Тайваня.

Пока комментариев от оборонного ведомства Китая нет. На прошлой неделе китайские военные заявили, что недавно провели учения вокруг Тайваня, как "торжественное предупреждение" против его "заговора" с Соединенными Штатами.

Как отмечается в сообщении Минобороны Тайваня, последняя китайская миссия включала 22 истребителя, а также самолеты радиоэлектронной борьбы, раннего предупреждения и противолодочных самолетов. Они летели в район к северо-востоку от Пратаса.

Стоит отметить, Китай усилил давление на Тайвань, чтобы признать его претензии на суверенитет. Правительство Тайваня заявляет, что хочет мира, но будет защищаться в случае нападения.

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