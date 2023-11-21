300 грузовиков на границе: в Словакии перевозчики заблокировали пункт пропуска

На территории Словакии перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое".

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины со ссылкой на информацию от Пограничной полиции Словацкой Республики.

Как заявили пограничники Словакии, 21 ноября с 13:30 началась блокировка движения грузовиков, двигающихся в направлении словацкого пункта пропуска "Вишнее Немецкое", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".

Акцию по блокированию границы инициировал и осуществляет Союз перевозчиков Словакии. О продолжительности перекрытия пункта пропуска не сообщается.

В настоящее время на территории Словакии перед пунктом пропуска "Вишнее Немецкое" в направлении Украины находится около 300 грузовиков. Пропуск автомобилей и автобусов производится в штатном режиме.

ТСН.ua предупреждал, что еще одна страна может присоединиться к блокаде польских перевозчиков. Так и произошло со Словакией. На границе со страной уже стоят очереди грузовиков.

Напомним, на 21 ноября наблюдаются очереди на трех пунктах пропуска в направлении Украины из Польши. Речь идет о трех КПП: "Ягодин", "Краковец" и "Рава-Русская". С 6 ноября польские перевозчики блокируют границу. Они требуют восстановить разрешительную систему для водителей, действовавшую до полномасштабного вторжения.

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