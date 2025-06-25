3000 китайских авто вместе с судном затонули в океане: подробности катастрофы, продолжавшейся три недели

Пожар на Morning Midas не смогли потушить

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В Тихом океане затонуло грузовое судно Morning Midas, на борту которого находилось около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, преимущественно китайского производства. Катастрофа, вероятно, произошла из-за пожара, вспыхнувшего на палубе с электромобилями , в который раз поднял вопрос о безопасности транспортировки легковоспламеняющихся литий-ионных аккумуляторов.

Об этом пишет New York Post.

Известно, что судно дрейфовало от 3 июня, после того как его охватил огонь, заставив экипаж эвакуироваться.

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Огненный путь ко дну

По информации AP News, Morning Midas затонул в понедельник, 23 июня, в международных водах близ Алеутских островов на Аляске, примерно в 770 километрах от берега, на глубине около пяти километров.

Пожар на судне был замечен тремя неделями ранее на корме, где из палубы с электромобилями валил огромный шлейф дыма. Ситуацию усугубила неблагоприятная погода и проникновение воды на судно. 22 члена экипажа были успешно эвакуированы: их переправили спасательной шлюпкой на соседнее торговое судно, поскольку погасить пламя не удалось. К счастью, обошлось без пострадавших.

Компания-владелец судна Zodiac Maritime заявила, что сотрудничает с американской береговой охраной и компанией Resolve Marine, специализирующейся на реагировании на чрезвычайные ситуации на море. На месте крушения остаются два спасательных буксира со специальным оборудованием, чтобы отслеживать любые признаки загрязнения или обломков. Также туда отправили еще одно судно для реагирования на загрязнение окружающей среды.

Опасность литий-ионных аккумуляторов

Инцидент с Morning Midas снова привлек внимание к потенциальной опасности, связанной с транспортировкой литий-ионных аккумуляторов, являющихся неотъемлемой частью электромобилей. Подобные инциденты подчеркивают необходимость пересмотра стандартов безопасности морских перевозок электромобилей.

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Похожий случай произошел в 2022 году, когда в Атлантическом океане затонуло грузовое судно Felicity Ace. Тогда пожар продолжался почти неделю, и эксперты, вовлеченные в спасательную операцию, предполагали, что распространение огня и длительное горение были вызваны большим количеством литиевых батарей на борту. К счастью, экипаж корабля успел подать сигнал бедствия и покинуть судно.