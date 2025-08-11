ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
601
Время на прочтение
1 мин

3000-летняя тайна Ирана: археологи нашли роскошную гробницу девушки-подростка

Археологи нашли роскошную могилу девушки, умершей 3000 лет назад. Погребение раскрывает секреты элиты древнего Большого Хорасана.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
В Иране нашли роскошное захоронение девушки, умершей 3000 лет назад

В Иране нашли роскошное захоронение девушки, умершей 3000 лет назад / © livescience

Группа археологов раскопала в Иране роскошное захоронение девушки, умершей 3000 лет назад. В то время регион был частью Большого Хорасана.

Об этом пишет Live Science.

Ученые установили, что девушка скончалась естественной смертью в 18-летнем возрасте. Золотые украшения и другой похоронный инвентарь говорят о том, что она выросла в богатой семье с «наследственным статусом».

Погребение нашли археологи на территории провинции Северный Хорасан во время исследования археологического участка Тепе-Чалоу. Оно является самым богатым из когда-то найденных в Иране захоронений времен Великого Хорасана.

По словам ведущего автора исследования Али Вахдати, самым примечательным погребальным предметом оказался ящик из черного камня с резными изображениями скорпионов и змей, изготовленный вручную. Она использовалась для хранения «кохля». В древности девушки использовали этот порошкообразный минерал в качестве подводки для глаз.

Богатое содержание могилы девушки-подростка уникально для Большого Хорасана. Ученые считают, что элитный статус девушка унаследовала, что согласуется с иерархической природой этой древней цивилизации.

Напомним, археологи обнаружили в Италии древний «город мертвых». Его возраст составляет почти 3 тысячи лет, и это место расположено в стратегически важной локации.

