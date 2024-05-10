31-летняя врач объявила о собственной смерти в TikTok: что произошло (фото, видео)

Сенсация TikTok Кимберли Никс умерла в возрасте 31 года, оставив после себя проникновенное прощальное видео для своих поклонников.

Об этом пишет Mirror.

Отважная врач открыто делилась своей борьбой с метастатической саркомой с 2021 года, собрав более 137 000 подписчиков, которых растрогал ее путь.

В своем последнем сообщении Кимберли сказала: "Привет, подписчики, если вы видите это сообщение, я мирно отошла в вечность. Для тех из вас, кто меня не знает, меня зовут Ким, привет! Приятно познакомиться с вами, и я приглашаю вас ознакомиться со всеми интересными фактами о саркоме, информации и моем жизненном опыте о смерти и смерти от рака саркомы".

Кимберли Никс / Фото: tiktok.com/@cancerpatientmd

На протяжении всей своей жизни Кимберли была так называемым маяком прозрачности, стремясь рассказать людям о саркоме. В своем трогательном прощальном видео она рассказала о том, как ей удалось выполнить эту миссию.

Она поделилась: "Я люблю вас всех, очень благодарю за эту удивительную возможность. Я плачу от счастья, потому что вы все помогли мне найти такую великую цель в конце моей жизни".

Автор контента, которой сначала поставили диагноз внескелетная остеосаркома, столкнулась с мрачными новостями, когда ее состояние прогрессировало до метастатической саркомы, которая, по ее словам, не является редким явлением. В MayoClinic объясняют, что "саркома – это тип рака, который может возникнуть в разных местах вашего тела. Саркома – это общий термин для широкой группы раковых заболеваний, начинающихся в костях и мягких (также называемых соединительными) тканях (саркома мягких тканей)".

Симптомы саркомы могут проявляться в виде заметной опухоли, неожиданных болей в костях или внезапного, непонятного перелома кости. Пациенты также могут страдать от боли в животе и беспричинной потери веса.

Существует более 70 различных типов саркомы и симптомы могут существенно отличаться. В апреле в интервью журналу PEOPLE Кимберли рассказала о своей личной борьбе с болезнью. Она поделилась: "Симптомы саркомы настолько важны, потому что не существует скринингового теста. Мой симптом был самым распространенным. Все было абсолютно нормальным, как и все мои лабораторные показатели, за исключением небольшой опухоли, быстро росшей в моей левой ноге. Моя опухоль быстро изменялась, что заставило меня немедленно обратиться к врачу. С размера горошины она увеличилась до размера мяча для гольфа чуть больше чем за неделю".

Кимберли Никс / Фото: tiktok.com/@cancerpatientmd

Напомним, мужчина спустя 10 лет вышел из вегетативного состояния. Его жена отказалась сдаваться и посвятила себя заботе о любимом.

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