33-летнего бойовика "ЛНР" нашли повешенным в воинской части в Москве

Мужчина встретил Новый год на территории воинской части, а уже вечером 3 января его госпитализировала скорая с удушением и отеком головного мозга.

В военной части в Москве нашли повешенным 33-летнего Виталия из временно оккупированного Луганска. Его 4 дня пытались реанимировать, но в результате он умер.

Как сообщает Телеграмм-канал "Осторожно, Новости", мужчина якобы проходил службу у боевиков "ЛНР", но в последнее время находился на территории Александровских казарм у Подольского шоссе в столице России. Там же он встретил Новый год, а вечером 3 января военного забрали на скорой с асфиксией и отеком мозга.

По словам его сослуживцев, Виталия нашли повешенным в одной из казарм. 4 дня врачи пытались его спасти, но 7 января он скончался.

Московская полиция вроде бы проводит проверку дела.

Напомним, в РФ нашли застреленным подполковника ВС РФ, который отвечал за работу с мобилизованными.

Читайте также: