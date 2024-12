33-летняя актриса умерла после употребления "очистного" яда лягушки во время духовного ретрита — фото

Актриса умерла после употребления лягушачьего яда во время духовного ретрита в Мексике.

Об этом сообщает Need To Know.

Марсела Алькасар Родригес употребила камбо, восковое вещество, получаемое из кожи амазонской древесной лягушки Phyllomedusa bicolor, как часть ритуала очищения. После употребления этого вещества, которое наносят на кожу, чтобы запустить процесс детоксикации, у 33-летней женщины началась рвота и сильная диарея.

Марселу срочно доставили в медучреждение для лечения, но ее не смогли спасти.

Инцидент произошел 1 декабря ранним утром, когда она находилась в Дуранго. Генеральная прокуратура штата Дуранго начала расследование. Полицейские разыскивают предполагаемого шамана, проводившего ретрит.

Мексиканская продюсерская компания Mapache Films, которая сотрудничала с Марселой, отправила свои соболезнования ее семье.

Марсела Родригес / Фото: Jam Press

Президент Колледжа психологов Мексики Луис Мануэль Наранхо заявил, что диарея и рвота считаются частью ритуала "исцеления". Из-за того, что это вещество содержит яд, оно может повлечь за собой серьезные неблагоприятные последствия, вплоть до смерти.

Напомним, 23-летняя девушка умерла на первом свидании в ресторане. Она выбрала блюдо, которое уже ела, но не знала, что рецепт изменился.

Читайте также: