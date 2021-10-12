35 россиянок выставили свою девственность на аукцион: цены стартуют от 120 000 рублей (фото)

35 россиянок выставили свою девственность на аукцион: цены стартуют от 120 000 рублей (фото)

Целомудрие продают девушки в возрасте от 18 до 27 лет.

Анкеты 35 жительниц Новосибирска опубликованы на сервисе First Night, который специализируется на интимных предложениях о продаже девственности.

Об этом сообщает Telegram-канал "Бушующий мир".

На сайте опубликованы объявления жительниц сибирского города разного возраста — от 18 до 27 лет. Свою девственность они оценивают по-разному: кто-то просит скромные 120 тысяч рублей (около 1700 долларов), другие выставляют "ценники" на 350 тысяч и даже на миллион долларов.

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Причинами такого поступка они часто указывают желание помочь семье деньгами. Другой вариант — способ найти богатого мужа и покинуть столицу Сибири.

Все объявления появились в течение этого года.

Напомним, ранее на улицах испанских городов появились плакаты с социальной рекламой против сексуальной эксплуатации женщин, в котором вспомнили русских девушек. Так, на плакате написано "Меню дня. Особое блюдо: девственная россиянка + кокаин — 50 евро".

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