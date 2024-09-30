37-летний мужчина съел "волшебные" грибы и остался без пениса: что произошло

В Австрии мужчина ампутировал свой пенис топором после того, как принял большую дозу психоделических грибов.

Об этом сообщает New York Post.

К счастью, врачи смогли пришить отрезанный орган.

Шокирующая история пациента является первой в своем роде и теперь подробно описана в Mega Journal of Surgery. Сообщается, что 37-летний мужчина страдал депрессией и злоупотреблением алкоголем на момент своего психотического срыва.

Псилоцибин – это природное соединение, содержащееся в так называемых "волшебных" грибах и способное вызвать у человека галлюцинации, если его проглотить. Он действует, изменяя серотониновые рецепторы мозга, изменяя наши ощущения и усиливая эмоции. В течение истории несколько коренных культур использовали этот наркотик в духовных церемониях и для просветления психически больных.

В последнее время основная медицина обратила внимание на терапевтические преимущества псилоцибиновых грибов, поскольку исследования показывают, что они могут помочь в лечении пациентов, переживающих психологические расстройства, такие как депрессия, тревога, зависимость и посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Однако пациент, о котором идет речь в новом отчете, не почувствовал такого облегчения после самостоятельного употребления этого вещества для лечения своего психического расстройства.

Это первый документированный случай синдрома Клингсора, связанного с псилоцибином, когда человек с психологическими расстройствами самостоятельно наносит вред своим гениталиям.

Медики больницы Фельдкирх в Австрии написали, что пациент, который в то время был один в своем доме отдыха, съел четыре-пять отдельных сушеных грибов, что привело к короткому психотическому нападению, во время которого он использовал топор, чтобы разрубить свой пенис на несколько частей.

Позже его заметил местный житель, когда он вышел из дома и обратился за помощью. Он прибыл в ближайшую больницу в критическом состоянии примерно через 5 часов после ужасающего инцидента.

Яркая картина события указала медицинским экспертам на то, что мужчина пытался обвязать свой пенис куском ткани, чтобы заблокировать кровоток, а остальной орган положил в банку со снегом.

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Врачам пришлось тщательно очистить отрезанный орган, загрязненный грязью и снегом, и им удалось восстановить кончик и около пяти сантиметров ствола. Остальные части были слишком повреждены, чтобы их можно было восстановить.

Пациент не смог полностью припомнить это ужасное событие.

Сразу после операции мужчину поместили под наблюдение психиатров, поскольку он продолжал страдать приступами психоза еще около недели. Выздоровев, он впоследствии продолжил восстановление в урологическом отделении.

Возникли осложнения, в частности некроз (отмирание кожной ткани), который со временем зажил. Через несколько месяцев после операции у него также возобновились эректильная и мочеиспускающая функции.

Напомним, фальшивый врач без образования 20 лет увеличивал мужчинам пенисы. Он начал заниматься этим еще в 14 лет и провел сотни процедур.

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