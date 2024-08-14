37-летняя учительница вместо репетиторства занималась сексом с ребенком: ее наказали

В Великобритании к 6 годам лишения свободы приговорили 37-летнюю учительницу математики, которая сексуально издевалась над своим учеником.

Об этом пишет thesun.co.uk.

Холли Рауз-Свини преодолела более 100 миль (около 161 км), чтобы встретиться с мальчиком в его доме в Ноттингемшире после того, как занималась с ним онлайн.

Затем учительница математики несколько раз вступала с ним в сексуальный контакт, несмотря на то, что знала, что он не достиг возраста, с которого можно давать согласие на это.

Полиция была вызвана в мае 2023 года, когда мать мальчика нашла на его телефоне непристойные сообщения в WhatsApp.

Полицейские обнаружили на ноутбуке педагога несколько обличительных записей в дневнике, в которых она признала факт насилия и даже указала настоящий возраст мальчика.

Позже Рауз-Свини признала себя виновной по двум пунктам обвинения в непроницаемом сексуальном контакте с мальчиком и по четырем пунктам обвинения в принуждении мальчика к сексуальной активности.

Она утверждала, что на ее действия повлияло давнее психическое расстройство.

Впоследствии Рауз-Свини из Хэбден-Бриджа появилась в Королевском суде Ноттингема для вынесения приговора.

Осужденная педагогиня / Фото: The Sun

Кроме заключения, она была внесена в реестр сексуальных преступников.

Женщина также получила предписание о предотвращении сексуального ущерба, который строго ограничит ее деятельность после увольнения.

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