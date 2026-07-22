38-летнего украинца депортируют из Польши из-за рюкзака: что произошло

Мужчина бросил рюкзак на рельсы в варшавском метро / © Pixabay

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В Польше приняли решение депортировать на родину 38-летнего украинца, который в варшавском метро бросил рюкзак на пути.

Об этом пишет польское издание onet.pl.

Командующий Пограничной службой принял решение выдворить из Польши украинца, который в понедельник блокировал движение метро в Варшаве.

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По данным следствия, 38-летний мужчина действовал не по чьему-либо приказу, а инцидент квалифицировали как хулиганство.

Мужчина был задержан пограничной службой. 38-летнего мужчину доставят в пограничный пункт и передадут украинским пограничникам. Ему также запрещен въезд в Польшу и страны Шенгенской зоны на срок до 10 лет.

Напомним, что в Польше украинские беженцы подверглись нападению в своей квартире.

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