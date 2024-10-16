39-летняя мама умерла, оказавшись в ловушке в своей постели: что произошло

В Великобритании женщина задохнулась в своей неисправной кровати с подъемным механизмом.

Об этом сообщает Metro.

39-летняя Хелен Дэйви умерла после того, как неисправная кровать упала ей на голову и она оказалась в ловушке между матрасом и основанием кровати.

Ее 19-летняя дочь Элизабет нашла мать мертвой в их доме в Сигеме, графство Дарем, 7 июня.

В ходе расследования смерти Хелен выяснилось, что один из поршней, поднимавший матрас, был неисправен – и коронер предупредил, что существует риск дальнейших смертей, если не принять меры.

В своем отчете по результатам расследования старший коронер Джереми Чипперфилд отметил: "Покойная склонилась над местом для хранения "газлифта" в виде пуфика, когда платформа матраса неожиданно опустилась, прижав ее шею к верхней поверхности боковой панели основания кровати. Не имея возможности освободиться, она умерла вследствие асфиксии".

Коронер добавил, что его обязанностью было выразить свою обеспокоенность Управлению стандартов продукции относительно "существования и использования газопоршневых механизмов кроватей, поломка которых представляет риск для жизни".

Напомним, мама скончалась на глазах у двоих детей после укуса домашнего хомяка. Она не дошла до медучреждения.

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