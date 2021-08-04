4 августа в истории: как отдыхали в Ялте полвека назад, Олимпийские игры в Риме и молодой Сталлоне
Сегодня отмечают Международный день спелеолога — человека, который изучает пещеры.
В этот день в 1687 году гетманом Левобережья (левобережной Украины) избран Иван Мазепа, французский монах Дом Периньон (Pierre "Dom" Pérignon) в 1693 году открыл секрет приготовления шампанского, в 1777 году отставной драгун Филип Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк, а в 1922 году под время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке были выключены в течение минуты 13 млн аппаратов.
Какие еще главные события мира запомнились этого дня смотрите в фото.