Датская актриса и модель Бриджит Нильсен и Сильвестр Сталлоне прибывают в нью-йоркский отель Regency, 4 августа 1985. / Associated Press

4 августа в истории: как отдыхали в Ялте полвека назад, Олимпийские игры в Риме и молодой Сталлоне

4 августа в истории: как отдыхали в Ялте полвека назад, Олимпийские игры в Риме и молодой Сталлоне

Сегодня отмечают Международный день спелеолога — человека, который изучает пещеры.

В этот день в 1687 году гетманом Левобережья (левобережной Украины) избран Иван Мазепа, французский монах Дом Периньон (Pierre "Dom" Pérignon) в 1693 году открыл секрет приготовления шампанского, в 1777 году отставной драгун Филип Эстли открыл в Лондоне первый в мире цирк, а в 1922 году под время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке были выключены в течение минуты 13 млн аппаратов.

Какие еще главные события мира запомнились этого дня смотрите в фото.

Украинские солдаты, некоторые ранены на улицах Севастополя. Все они являются узниками немецкой армии, 4 августа 1942. / Associated Press

Электрическая миниатюрная кофемашина, которая крепится на панель приборов автомобиля показана 4 августа 1950. Эту машину можно использовать для приготовления супов, кипячения яиц или нагрева воды для мытья или бритья. Называется кофеваркой "Iro", она продается примерно за 10 долларов и изготавливается во Франкфурте, Германия. / Associated Press

Люди наслаждаются летним днем на пляже на побережье популярного черноморского курорта Ялта на Крымском полуострове, СССР, 4 августа 1959. / Associated Press

Три из 400 официальных хостес в форме во время Олимпийских игр в Риме, 4 августа 1960. / Associated Press

Джеральд Р. Форд дает присягу 38-го президента Соединенных Штатов в Восточном зале Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 9 августа 1974. / Associated Press

Британская королева Елизавета позирует для фото во время празднования своего 75-го дня рождения в Лондоне, Англия, 4 августа 1975. / Associated Press

Датская актриса и модель Бриджит Нильсен и Сильвестр Сталлоне прибывают в нью-йоркский отель Regency, 4 августа 1985. / Associated Press

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