40 градусов в апреле: на европейскую страну надвигается волна жары

Масса теплого и сухого воздуха, поступающего из Африки, повлечет за собой внезапное повышение температуры в Испании. Термометры достигнут показателей, характерных для летнего периода — в частности, в столице страны Мадриде будет 34 градуса, в Сарагосе – 36, а в Севилье – 39 градусов.

Об этом сообщает издание Marca со ссылкой на Национальное метеорологическое агентство Испании.

В сообщении говорится, что в конце апреля в Испании ожидается "исключительная" волна жары. Это связано с массой теплого и сухого воздуха из Африки, которая в сочетании с сильным солнцем приведет к температуре, "характерной для лета и исключительно высокой для этого периода".

Также читайте На человечество ждут новые более мощные природные катаклизмы: свежее исследование NASA

Всю неделю в стране постепенно потеплеет с юга. Во вторник и среду в южной половине Пиренейского полуострова будет фиксироваться температура выше 30 градусов, а в Мурсии, Валенсии и Андалусии воздух прогреется до 35 градусов.

В четверг и пятницу температура еще больше повысится. 30-градусная жара распространится на север страны, на юге – 35 градусов и до 40 градусов вдоль долины Гвадалквивира в Андалусии, с тропическими ночами (когда столбик термометра не опускается ниже 20 градусов ночью).

Эта волна жары беспокоит Испанию, поскольку страна уже столкнулась с чрезвычайной засухой, угрожающей урожаю. В конце недели ожидается новое понижение температуры из-за "поступления более прохладной и влажной воздушной массы" с запада.

Напомним, секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Петтери Таалас заявил, что население по всему миру продолжает страдать от экстремальных погодных и климатических явлений.

Читайте также: