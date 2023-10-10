"40 младенцев, некоторые из них обезглавлены": международные журналисты рассказали о зверставах ХАМАС в кибуке Кфар-Аза

Комиссия ООН заявила о "явных доказательствах" военных преступлений в Газе и Израиле, включая нападения на гражданских.

Во вторник, 10 октября, представителям прессы было приглашено осмотреть место массового убийства в кибуце Кфар-Аза, общине, которую атаковали террористы ХАМАСа. Сейчас Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает вывозить тела жертв из домов, где они были убиты.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки 24NEWS.

В поселении Кфар-Аза обнаружили тела 200 израильтян, однако, по словам журналистки, это еще неокончательное количество. Среди них около 40 младенцев, некоторые из них обезглавлены.

"Автомобили общины, припаркованные на улице, были полностью сожжены. И это лишь небольшая часть разрушений. Пока нет точного количества убитых людей, поскольку тела все еще собирают и вывозят из домов (...) Запах смерти — вот что осталось от когда-то оживленной общины", — передает она.

Иностранную прессу пригласили стать свидетелем бесчеловечных преступлений, как раньше это сделали союзники после победы во Второй мировой войне и освобождении концлагерей Холокоста.

Более 70 вооруженных террористов вторглись в общину, их тела все еще лежат на земле, чтобы весь мир увидел жестокость, которую совершил ХАМАС.

'It's not a war, it's no battle. It's a massacre'



Журналисты являются летами в Кфар-Аза для первого времени, четырех дней после коммунистической кампании под бегом атаки Хама terrorists



IDF Major General Itai Veruv описывает слой brutal violence, where whole families… pic.twitter.com/HJzoMKj2Ta — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 10, 2023

"Это не война, это не поле боя. Вы видите младенцев, мать, отца в их спальнях, в убежищах, и как террористы их убивают (...) Это резня", — описал зверства ХАМАСа генерал-майор ЦАХАЛ Итай Верув.

Генерал-майор ЦАХАЛа Итай Верув Фото: скрин видео i24NEWS English

По словам журналистки, даже бойцы ЦАХАЛа утешали друг друга после увиденного.

"Солдаты говорят, что находили младенцев с отрезанными головами, целые семьи расстрелянных в своих кроватях. На каталках вывезли около 40 младенцев и маленьких детей", — говорится в репортаже с места трагедии.

Напомним, ранее украинский эксперт сказал, что развитие событий на Ближнем Востоке зависит от ЦАХАЛа, как быстро и эффективно армия выполнит свои задачи в Секторе Газа.

Сейчас Израиль на пороге наземной операции в Секторе Газа, и если это произойдет, то война будет жестокой и кровавой, а террористы будут делать все возможное, чтобы защищаться с помощью гражданского населения. Об этом сказал журналист Виталий Портников.

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