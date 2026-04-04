40 видов животных получили новый уровень защиты из-за угрозы исчезновения
Международное сообщество решило усилить защиту десятков видов животных, популяции которых стремительно сокращаются, несмотря на уже существующие природоохранные мероприятия.
Более 40 видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, получили новые или усиленные меры охраны по итогам прошедшей в Бразилии международной конференции по вопросам защиты природы.
Как передает Unilad, решение было принято в рамках Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных (CMS) во время встречи в Кампо-Гранде. Участие в ней приняли представители 132 стран и Европейского Союза.
Речь идет об одной из ключевых глобальных площадок, где обсуждается угроза для дикой природы — от изменения климата и загрязнения пластиком до незаконной охоты, чрезмерного рыболовства и индустриального освоения океана.
По данным участников, почти половина — 49% — мигрирующих популяций, которые уже находятся под охраной, продолжают сокращаться. Основными причинами остаются потеря среды обитания, деятельность человека и инфраструктурные барьеры на путях миграции.
Чтобы усилить защиту, стороны договорились включить еще 40 видов и популяций в специальные списки CMS. В частности, часть из них внесли в Приложение I — для видов, находящихся под угрозой исчезновения, другие — в Приложение II, предусматривающее международную координацию мер по охране.
Среди животных, которые получат дополнительную защиту - гепарды, снежные совы, пятнистые гиены, гигантские выдры и крупные молотоголовые акулы.
В CMS назвали это решение «важным шагом для глобального сохранения биоразнообразия», подчеркнув, что новые научные данные свидетельствуют о стремительном приближении многих видов к пределу исчезновения.
Исполнительный секретарь конвенции Эми Френкель подчеркнула: несмотря на достигнутые договоренности, времени на промедление нет. По ее словам, главная задача сейчас не только принимать решения, но и обеспечить их реальное исполнение.
Представитель Бразилии Жоао Пауло Капобианко подчеркнул, что защита мигрирующих видов является общей ответственностью всех стран, ведь эти животные не признают государственных границ.
«От океанов к Арктике — они соединяют планету лучше любых политических карт», — отметил он.
Сейчас под действие конвенции, которая существует уже более четырех десятилетий, подпадает более 1200 видов.
Напомним, генсек ООН заявил, что война Трампа на Ближнем Востоке угрожает всему миру.