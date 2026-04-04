40 видов животных получили новый уровень защиты из-за угрозы исчезновения

Акула-молот / © Википедия

Более 40 видов диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, получили новые или усиленные меры охраны по итогам прошедшей в Бразилии международной конференции по вопросам защиты природы.

Как передает Unilad, решение было принято в рамках Конвенции об охране мигрирующих видов диких животных (CMS) во время встречи в Кампо-Гранде. Участие в ней приняли представители 132 стран и Европейского Союза.

Речь идет об одной из ключевых глобальных площадок, где обсуждается угроза для дикой природы — от изменения климата и загрязнения пластиком до незаконной охоты, чрезмерного рыболовства и индустриального освоения океана.

По данным участников, почти половина — 49% — мигрирующих популяций, которые уже находятся под охраной, продолжают сокращаться. Основными причинами остаются потеря среды обитания, деятельность человека и инфраструктурные барьеры на путях миграции.

Чтобы усилить защиту, стороны договорились включить еще 40 видов и популяций в специальные списки CMS. В частности, часть из них внесли в Приложение I — для видов, находящихся под угрозой исчезновения, другие — в Приложение II, предусматривающее международную координацию мер по охране.

Среди животных, которые получат дополнительную защиту - гепарды, снежные совы, пятнистые гиены, гигантские выдры и крупные молотоголовые акулы.

В CMS назвали это решение «важным шагом для глобального сохранения биоразнообразия», подчеркнув, что новые научные данные свидетельствуют о стремительном приближении многих видов к пределу исчезновения.

Исполнительный секретарь конвенции Эми Френкель подчеркнула: несмотря на достигнутые договоренности, времени на промедление нет. По ее словам, главная задача сейчас не только принимать решения, но и обеспечить их реальное исполнение.

Представитель Бразилии Жоао Пауло Капобианко подчеркнул, что защита мигрирующих видов является общей ответственностью всех стран, ведь эти животные не признают государственных границ.

«От океанов к Арктике — они соединяют планету лучше любых политических карт», — отметил он.

Сейчас под действие конвенции, которая существует уже более четырех десятилетий, подпадает более 1200 видов.

