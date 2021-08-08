41-летний комик Тревор Мур погиб в результате несчастного случая

О смерти актера сообщила его жена.

Американский актер, режиссер и комик Тревор Мур погиб.

Сценарист ушел из жизни 6 августа в возрасте 41 года в результате несчастного случая. Печальную весть сообщила супруга знаменитости Айми Карлсон, передает издание Deadline.

"Мы опустошены потерей моего мужа, лучшего друга и отца нашего сына. Он был известен миллионам как писатель и комик, и все же для нас он был просто центром всего нашего мира. Мы не знаем, как мы будем жить без него, но мы благодарны за воспоминания, которые остались с нами навсегда. Мы ценим вылив любви и поддержки, которые мы получили от всех. Это трагическая и внезапная потеря, и мы просим вас уважать нашу конфиденциальность в это время скорби", — сообщила Карлсон.

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Заметим, Тревор Мур стал известным благодаря созданию комедийного сериала "Прогулка с розыгрышами". Актер также сыграл в комедийных сериалах "Городские приматы", "Лучшая охрана", а также в фильме "Мисс Март". Также знаменитость был продюсером и ведущим "Шоу Тревора Мура".

Напомним, недавно актер "Декстера" Джей Пикетт умер на съемочной площадке. Знаменитости не стало на 61 году жизни.

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