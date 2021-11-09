41-летний сын отрезал голову своей матери, потому что считал ее дьяволом

41-летний сын отрезал голову своей матери, потому что считал ее дьяволом

Психически больной мужчина был убежден, что женщина воскреснет, если он выльет святую воду на ее расчлененные части тела

В Великобритании 41-летний мужчина обезглавил собственную мать, считая ее дьяволом.

Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний Эрнест Груша убил свою мать, 59-летнюю Веславу Мержеевскую в ее квартире. Мужчина отрубил ее голову тесаком, а тело разрезал на 11 частей, завернул в пленку и положил в холодильник. Убийца был задержан с поличным.

Как оказалось, Эрнест Груша страдал психическим расстройством. У него было диагностировано биполярное аффективное расстройство и психоз.

"Мужчина считал, что его мать была дьяволом. Якобы Бог сказал ему убить ее и расчленить тело, чтобы уничтожить дьявола. Он был убежден, что женщина воскреснет, если выльет святую воду на ее расчлененные части тела", — рассказал судья.

Отмечается, что накануне убийства Веслава звонила по телефону в социальные службы и полицию.

"Заберите его, я боюсь", — отмечала женщина. Однако соответствующие службы проигнорировали его обращение.

Суд отправил Грушу на бессрочное лечение в психушке. Эрнест Груша и Веслава Мержееска — граждане Польши, родом из города Хелм (украинское название — Холм) вблизи границы с Украиной. Они работали в Британии уже несколько лет.

Напомним, что в Англии невеста умерла, не дождавшись свадьбы.

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