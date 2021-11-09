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41-летний сын отрезал голову своей матери, потому что считал ее дьяволом

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41-летний сын отрезал голову своей матери, потому что считал ее дьяволом

East Anglia News Service

Психически больной мужчина был убежден, что женщина воскреснет, если он выльет святую воду на ее расчлененные части тела

В Великобритании 41-летний мужчина обезглавил собственную мать, считая ее дьяволом.

Об этом сообщает Daily Mail.

41-летний Эрнест Груша убил свою мать, 59-летнюю Веславу Мержеевскую в ее квартире. Мужчина отрубил ее голову тесаком, а тело разрезал на 11 частей, завернул в пленку и положил в холодильник. Убийца был задержан с поличным.

Как оказалось, Эрнест Груша страдал психическим расстройством. У него было диагностировано биполярное аффективное расстройство и психоз.

"Мужчина считал, что его мать была дьяволом. Якобы Бог сказал ему убить ее и расчленить тело, чтобы уничтожить дьявола. Он был убежден, что женщина воскреснет, если выльет святую воду на ее расчлененные части тела", — рассказал судья.

Отмечается, что накануне убийства Веслава звонила по телефону в социальные службы и полицию.

"Заберите его, я боюсь", — отмечала женщина. Однако соответствующие службы проигнорировали его обращение.

Суд отправил Грушу на бессрочное лечение в психушке. Эрнест Груша и Веслава Мержееска — граждане Польши, родом из города Хелм (украинское название — Холм) вблизи границы с Украиной. Они работали в Британии уже несколько лет.

Напомним, что в Англии невеста умерла, не дождавшись свадьбы.

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