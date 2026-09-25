450 тысяч жертв: список стран, по которым Эль-Ниньо ударит сильнее всего до февраля 2027 года

Эль-Ниньо может убить сотни тысяч человек

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Природное климатическое явление Эль-Ниньо уже начало влиять на глобальные температуры, а последствия могут оказаться смертельными для сотен тысяч людей. По прогнозам исследователей, с сентября 2026 года по февраль 2027-го количество смертей, связанных с влиянием жары, может составить 451 тысячу.

Об этом пишет UNILAD.

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Подготовившие этот прогноз исследователи Climate Impact Lab также обнародовали карту, показывающую регионы, где ожидается наибольшее количество смертей.

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По словам Майкла Гринстоуна, соучредителя Climate Impact Lab и профессора экономики Чикагского университета, ученые уже давно могут прогнозировать влияние температуры на урожай. Теперь они научились оценивать и то, как жара может влиять на самый тяжелый исход — человеческую смертность.

Где Эль-Ниньо может унести больше всего жизней

Больше смертей прогнозируют в странах Глобального Юга. В частности, в регионе Сахеля в Африке ожидают около 66 800 смертей, а в одной только Нигерии — 31 400.

Еще 17 500 смертей прогнозируют в Судане, 10 000 — в Нигере и около 8 000 — в Чаде.

В Юго-Восточной Азии, по оценкам исследователей, 19400 человек могут погибнуть на Филиппинах, во Вьетнаме, Таиланде и Камбодже. В Индонезии прогнозируют еще 19300 смертей.

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За пределами Африки и Азии больше всего пострадать может Бразилия, где ожидается около 13 300 смертей. В Индии прогнозируют еще более высокий показатель — примерно 15 800 смертей.

Исследователи отмечают, что эти оценки не означают неизбежное количество жертв. По их словам, своевременное реагирование на опасную жару и правильное направление ресурсов могут спасти десятки тысяч жизней.

Эль-Ниньо может убить почти полмиллиона человек в течение следующих девяти месяцев / © ТСН

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это климатическое явление, во время которого поверхностные воды центральной и восточной частей тропического Тихого океана становятся аномально теплыми. Это изменяет атмосферную циркуляцию и может вызвать экстремальные погодные явления в разных частях планеты — от засух и зноя до сильных осадков и тропических штормов.

Исследователи предупреждают, что проблема не ограничивается только ближайшими месяцами. По словам соавтора отчета Таммы Карлтон, в будущем человечеству понадобятся долгосрочные инструменты подготовки к жаре, ведь экстремальные температуры могут постепенно становиться новой нормой.

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Последствия Супер-Эль-Ниньо — последние новости

Напомним, мощный Эль-Ниньо может вызвать дефицит популярных продуктов. Из-за засухи и затяжных наводнений под угрозой могут оказаться урожаи бананов, кофе, сахара, чая и какао-бобов, что, в свою очередь, способно сказаться на ценах и доступности этих товаров.

Специалисты предупреждали, что последствия климатической аномалии могут ощущаться не только из-за погоды, но и из-за продовольственной безопасности. Самыми уязвимыми являются культуры, сильно зависящие от стабильных температур и количества осадков.

Отдельно эксперты предупреждали об особо тяжелых последствиях Эль-Ниньо для женщин в Африке. Из-за засухи, наводнения и дефицита продовольствия девушки могут терять возможность учиться, поскольку вынуждены преодолевать большие расстояния в поисках воды.

В то же время беременные женщины в пострадавших регионах рискуют остаться без достаточного питания и медицинской помощи. Ситуацию усложняет сокращение международного финансирования, из-за которого в отдельных странах уже закрываются медицинские центры.

Еще одно исследование показало, какие города мира могут больше всего пострадать от Супер-Эль-Ниньо. Ученые проанализировали климатические риски для 220 городов, учитывая не только влияние экстремальной жары, но и демографические и социально-экономические факторы.

В перечень 20 наиболее уязвимых мегаполисов попали Басра и Багдад в Ираке, Кесон-Сити на Филиппинах, пакистанские Фейсалабад и Хайдарабад, а также индийские Ахмедабад, Нагпур, Мадурай, Бхопал и Канпур. В Африке среди самых опасных назвали Бамако, Конакри, Лагос, Ибадан, Порт-Харкорт и Кадуну. В список вошли также Барранкилья в Колумбии, Бандунг в Индонезии, Хошимин во Вьетнаме и Порт-о-Пренс на Гаити.

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