46-летний мужчина из Индии, весивший 110 кг, ошеломил невероятным похудением: как ему это удалось (фото)

Мужчина сбросил 25 кг.

Мужчина из индийского города Гургаон похудел со 110 до 85 кг за семь месяцев. Сбросить 25 килограммов ему удалось, сменив рацион.

Об этом пишет издание Times of India.

46-летний Аншул Махшвари рассказал, что лишний вес мешал ему жить и добиваться цели. Когда стрелка на его весах добралась до 110 килограммов, мужчина решил, что может изменить ситуацию к лучшему.

"Из-за возраста и лишнего веса я стал сталкиваться с большим количеством препятствий. Это был один из решающих факторов", — высказался он.

Прежде всего Махшвари изменил рацион, отказавшись от риса, фастфуда и алкоголя, Завтрак мужчины состоит из сезонных фруктов. На обед он ест овощной суп и большую миску салата, а также блюда из бобовых. На ужин у него суп и овощи.

Также читайте Необычный способ похудеть американка "ест" своего покойного мужа и сбросила уже 19 кг

Мужчина также каждый день много ходит, ведь считает, что движение и контролируемая диета – это лучший способ сбросить вес.

Махшвари вспоминает, что как только он начал худеть, его лицо стало стройнее и он перестал быть зависимым от таблеток для снижения давления. Он сказал, что видел положительный результат, и это помогало ему не сдаваться.

"Я знал, что если другие смогли это сделать, я тоже смогу. Теперь, когда я вижу, насколько здоровее стала моя кожа, у меня еще больше энтузиазма", — объяснил мужчина.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку