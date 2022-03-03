48 часов на сборы: Болгария высылает из страны двух российских дипломатов

48 часов на сборы: Болгария высылает из страны двух российских дипломатов

Сотрудников посольства РФ обвиняют в шпионаже.

Министерство иностранных дел Болгарии объявило персонами нон грата двух российских дипломатов. Им приказано покинуть страну в течение 48 часов.

Об этом сообщил на брифинге в среду, 2 марта, официальный представитель болгарского МИД Митко Димитров.

По его словам, прокуратурой страны было установлено, что сотрудники российского посольства "совершали нерегулируемую разведывательную деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом на территории Республики Болгария".

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Посла Российской Федерации в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД для вручения ноты на этот счет. Когда она не появилась, этот документ был передан дипломату российского посольства Филиппу Воскресенскому.

Чтобы два раза не вставать, болгарский МИД вручил представителю российской дипломатической миссии еще одну ноту, в которой выражен протест против публикаций посольства Российской Федерации в информационном пространстве, содержащих оскорбительные квалификации и предложения в адрес Республики Болгария и ее союзников.

По информации Deutsche Welle, речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что ряд российских правительственных сайтов был заблокирован или некорректно отражался в Болгарии из-за "информационной агрессии со стороны Вашингтона и его евроатлантических прихвостней".

"Эти сообщения полностью противоречат политике и отношениям уважения и сотрудничества с Республикой Болгария, которые неоднократно декларировались самим посольством и его руководством", – сказал директор пресс-центра МИД.

Болгарская сторона определила язык, используемый российским посольством, как несовместимый с дипломатической практикой и общественными нормами и представляет собой несомненное оскорбление для Республики Болгария.

"Мы призываем посольство немедленно удалить эти публикации и принести соответствующие извинения", – добавил Димитров.

Напомним, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что США объявили 12 российских дипломатов при организации персонами нон грата.

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