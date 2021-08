5 августа в истории: первое в мире туристическое агентство, Пикассо на корриде, Майкл Джексон — в больнице

Певец Майкл Джексон и его друг Джонатан Спенсер (справа) идут по коридору в Мемориальной больнице Бротмана в Калвер-Сити, Калифорния, 5 августа 1985. Джексона доставили в учреждение после того, как он сильно потянул правую руку во время съемки короткометражного фильма. Спенсер, который присутствовал на съемках, сопровождал звезду в больницу. / Associated Press

Сегодня отмечают Международный день светофора.

В этот день в 1841 году было открыто первое в мире туристическое агентство, в 1941 году в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации украинских националистов Степан Бандера, в 1946 году впервые показали людям купальник-бикини, в 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню " That's All Right, Mama ". А 3 августа 2014 года украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск от боевиков "ДНР".

Какие еще главные события мира запомнились этого дня смотрите в фото.

Выдающийся ирландский драматург и публицист Джордж Бернард Шоу собирается сесть в свой автомобиль после лекции, которую он прочитал студентам в Парке Дигсуэлл, Хартфордшир, Англия, 5 августа 1931. / Associated Press

Художник Пабло Пикассо (слева) и художник и автор Кокто машут шляпами во время корриды в Валлауриси, Франция, 5 августа 1956. / Associated Press

Вице-президент Ричард Никсон (справа) встречается с президентом США Дуайтом Эйзенхауэром (слева) в Белом доме, чтобы сообщить о своем путешествии в Советский Союз и визит в Польшу, 5 августа 1959 года. / Associated Press

Пилот командного модуля лунной десантной миссии "Аполлон -15" Альфред Уорден плавает в космосе за пределами космического корабля во время своей внеземной деятельности, 5 августа 1971 года. / Associated Press

СуперзвездыаЭлтон Джон лежит на куче с 30 тысячами открыток от поклонников в Лос-Анджелесе, 5 августа 1975. / Associated Press

Певец Майкл Джексон и его друг Джонатан Спенсер (справа) идут по коридору в Мемориальной больнице Бротмана в Калвер-Сити, Калифорния, 5 августа 1985. Джексона доставили в учреждение после того, как он сильно потянул правую руку во время съемки короткометражного фильма. Спенсер, который присутствовал на съемках, сопровождал звезду в больницу. / Associated Press

Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер посетила Всемирную выставку "Экспо 88", где она встретила и взяла на руки коалу, 5 августа 1988. / Associated Press

