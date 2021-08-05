5 августа в истории: первое в мире туристическое агентство, Пикассо на корриде, Майкл Джексон — в больнице
Сегодня отмечают Международный день светофора.
В этот день в 1841году было открыто первое в мире туристическое агентство, в 1941 году в Кракове немецкой полицией арестован и депортирован в Берлин проводник Организации украинских националистов Степан Бандера, в 1946 году впервые показали людям купальник-бикини, в 1954 году Элвис Пресли записал свою первую песню " That's All Right, Mama ". А 3 августа 2014 года украинские войска освободили город Славянск и город Краматорск от боевиков "ДНР".
Какие еще главные события мира запомнились этого дня смотрите в фото.