5-летний мальчик проглотил 40 жевательных резинок: чем все закончилось

Также эксперты ответили, правда ли, что жвачка остается в организме в течение семи лет.

В США ребенок проглотил 40 жевательных резинок.

На следующий день ребенка доставили в отделение неотложной помощи со спазмами и диареей из-за закупорки желудочно-кишечного тракта.

Согласно исследованию, опубликованному в JEM Reports, пятилетнему мальчику из Огайо удалили грудку жевательной резинки, застрявшую в его желудке.

Ребенок попал в больницу на следующий день / Фото: sciencedirect.com

Клиницисты проверяли наличие "безоаров", иначе известных как непереваримые посторонние тела, которые дети склонны глотать.

Медицинская бригада обнаружила его слипшийся живот с помощью сканирования, которое обнаружило большую массу.

Массу доставали щипцами / Фото: sciencedirect.com

Врачи удалили ее, вставив металлическую трубку ему в горло и захватив нарост с помощью щипцов.

Мальчика выписали из больницы / Фото: sciencedirect.com

Согласно отчету, маленький пациент страдал болью в горле из-за многочисленных "проходов", сделанных для удаления жвачек, но в конце концов был выписан без долгосрочных последствий для здоровья.

В то время как популярные предания предупреждают, что жевательная резинка остается в организме в течение семи лет, эксперты опровергли это распространенное мнение.

"Если вы проглотили кусочек жевательной резинки, он появится примерно через 40 часов в ваших фекалиях", – сказала диетолог Бет Червони. "Поскольку он не может быть переварен, он выходит целиком".

Но глотание жевательной резинки не должно стать постоянной привычкой – она может повлечь за собой расстройство кишечника, потому что не переваривается.

"Если вы делаете это ежедневно или несколько раз в день, это может повлечь за собой закупорку кишечника", — предупредила Червони. "Все, что вы едите после этого, не сможет пройти, что вызывает резервную копию, что приводит к боли и давлению".

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