5-месячная девочка чудом выжила, проглотив иглу, котороя проколола ее сердце (фото)

Игла прошла через стенку желудка ребенка и попала в сердце.

Игла для вышивания была найдена в сердце пятимесячной девочки после того, как у нее дома начались судороги.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Обеспокоенные родители малыша срочно доставили ее в больницу после того, как ее начало бесконтрольно трясти и она потеряла сознание.

В больнице ребенок продолжал биться в конвульсиях и терять сознание, врачи немедленно провели ряд проверок. Сделав рентген, медики были ошеломлены, увидев 4-сантиметровую иглу для вышивания, пронзившую сердце малыша.

Игла в сердце ребенка / Фото: mirror.co.uk

По данным детской больницы Сиань в провинции Шэньси, Китай, игла прошла через стенку желудка ребенка и попала в левый желудочек его сердца. Врачи срочно доставили девочку в операционную и успешно удалили иглу. Затем малышку доставили в отделение интенсивной терапии больницы для наблюдения и последующего лечения.

Игла была длиной 4 см / Фото: mirror.co.uk

Родители заявили, что понятия не имеют, как игла оказалась в теле их дочери. Предполагается, что ребенок случайно ее проглотил.

В сентябре в прошлом году китайские врачи были ошеломлены, совершив ужасное открытие во время рентгена полового члена маленького мальчика. Они обследовали 11-летнего пациента, который имел проблемы с мочеиспусканием, и обнаружили, что 8-сантиметровая игла для иглоукалывания вонзилась ему в трубку мочевого пузыря. Врачи допросили мальчика, и он признался, что сам вставил иглу в уретру, "потому что ему было скучно", и хотел выяснить, возможно ли.

Напомним, пенсионерка 40 лет жила с мумифицированным плодом внутри. В течение истории человечества подобных случаев зафиксировано около 300.

Читайте также: