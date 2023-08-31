5 млн "злых" пчел выпали из грузовика прямо посреди города – фото

Их ловили несколько часов.

В Берлингтоне, провинция Онтарио, Канада, 5 миллионов пчел выпали из грузовика.

Об этом пишет The Canadian Press.

Инцидент произошел в 6 утра 30 августа. В какой-то момент контейнеры, где были ульи с пчелами, выпали прямо на дорогу.

Пчеловод Люк Питерс назвал неудобный инцидент "необычным делом". Он добавил, что ранее попадал в "неприятные" ситуации, но в среду утром полиция впервые позвонила ему по случаю чрезвычайного происшествия, связанного с пчелами.

В Канаде из грузовика выпали 5 миллионов пчел / Фото: The Canadian Press

Питерс был одним из нескольких местных пчеловодов, которых позвали на помощь.

По словам мужчины, который заботится о почти 400 000 пчелах в соседних королевских ботанических садах, такая большая группа пчел обычно остается внутри своих коробок, а не на свободе.

Полиция призвала водителей, проезжавших мимо этой территории, и людей, живущих поблизости, держать окна закрытыми.

В Канаде из грузовика выпали 5 миллионов пчел / Фото: The Canadian Press

Вскоре после обеда полиция заявила, что почти всех пчел убирали.

В то время как нескольких помогавших пчеловодов "ужасно покусали", никого не приходилось доставить в больницу.

В Канаде из грузовика выпали 5 миллионов пчел / Фото: The Canadian Press

Питерс заявил, что пчел возвращали из опыления, когда фермеры нанимают пчеловодов для опыления своих культур.

В результате инцидента "несколько тысяч пчел", вероятно, погибли.

Напомним, женщина на два часа застряла в морозильной камере. Стало известно, чем все закончилось.

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