5 млн "злых" пчел выпали из грузовика прямо посреди города – фото

Их ловили несколько часов.
В Берлингтоне, провинция Онтарио, Канада, 5 миллионов пчел выпали из грузовика.
Об этом пишет The Canadian Press.
Инцидент произошел в 6 утра 30 августа. В какой-то момент контейнеры, где были ульи с пчелами, выпали прямо на дорогу.
Пчеловод Люк Питерс назвал неудобный инцидент "необычным делом". Он добавил, что ранее попадал в "неприятные" ситуации, но в среду утром полиция впервые позвонила ему по случаю чрезвычайного происшествия, связанного с пчелами.
Питерс был одним из нескольких местных пчеловодов, которых позвали на помощь.
По словам мужчины, который заботится о почти 400 000 пчелах в соседних королевских ботанических садах, такая большая группа пчел обычно остается внутри своих коробок, а не на свободе.
Полиция призвала водителей, проезжавших мимо этой территории, и людей, живущих поблизости, держать окна закрытыми.
Вскоре после обеда полиция заявила, что почти всех пчел убирали.
В то время как нескольких помогавших пчеловодов "ужасно покусали", никого не приходилось доставить в больницу.
Питерс заявил, что пчел возвращали из опыления, когда фермеры нанимают пчеловодов для опыления своих культур.
В результате инцидента "несколько тысяч пчел", вероятно, погибли.
Напомним, женщина на два часа застряла в морозильной камере. Стало известно, чем все закончилось.
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