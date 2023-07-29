5-й энергоблок ЗАЭС перевели на "холодную остановку", 4-й блок — на "горячую": что это значит

Указывается, что другие блоки остаются в холодном режиме.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) завершила плановый переход блока №5 на холодную остановку, а блок №4 переведен на "горячую остановку". Пока никакой угрозы нет.

Об этом сообщил генеральный директор Рафаэль Рафаэль Гросси в субботу, 29 июля, говорится на сайте МАГАТЭ.

"Это изменение статуса реактора ЗАЭС провела с целью проведения ремонтных работ на 5 блоке, которые возможны только при холодной остановке. Блок 5 был переведен на холодную остановку вчера утром (28 июля – ред.), через три дня после перевода блока 4 на горячую остановку, его пара теперь используется для очистки сточных вод на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что другие блоки остаются в холодном режиме.

Эксперты МАГАТЭ на площадке поощряли специалистов ЗАЭС исследовать все возможные варианты установки наружного котла вместо выработки необходимого пара. Это позволило бы на площадке перевести все блоки в состояние холодной остановки.

"Вчера (28 июля – ред.) команда МАГАТЭ посетила реакторный блок №5, где осмотрела корпус реактора, бассейн отработанного топлива и парогенератор. Команда отметила, что все оборудование, кажется, было в нормальном состоянии. Во время визита не было никаких ограничений, и команда не заметила никаких мин или взрывчатки", — заявляют в МАГАТЭ.

Угроза взрыва ЗАЭС

Напомним, что 25 июля в МАГАТЭ подтвердили, что на территории оккупированной Запорожской АЭС находятся противопехотные мины. Об этом ранее говорила украинская военная разведка.

Между тем, в Минздраве сообщили, что Украина готовится к возможной катастрофе на Запорожской АЭС. Медицинская система пополняет и обновляет запасы йодида калия, а также продолжается работа над протоколом лечения острой лучевой болезни.

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