50 кораблей и 30 самолетов: Россия начала военные учения в Балтийском море

В Минобороны РФ указали, что эти учения состоятся "в оперативно важном районе".

Россия начала в акватории Балтийского моря военно-морские учения "Океанский щит-2023" с участием более 30 кораблей и катеров, 20 судов, 30 летательных аппаратов и около 6000 военных.

Об этом сообщили в Минобороны РФ 2 августа.

Во время военно-морских учений "в оперативно важном районе" россияне планируют:

проверить слаженность работы штабов разного уровня по управлению силами (войсками),

отработать меры по защите морских коммуникаций, перевозке войск и грузов, мероприятия по обороне морского побережья.

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Предполагается, что российские войска выполнят более 200 боевых упражнений, в том числе и с практическим применением оружия.

В Минобороны РФ заверили, что после окончания учений корабли совершат межфлотские переходы в пункты постоянного базирования. На свои аэродромы вернется и российская авиация.

Угроза для стран Балтии и Польши

Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил накануне, что более 100 "вагнеровцев" отправились из Беларуси в Сувальский коридор между Польшей и странами Балтии. Заметим, что Сувальский коридор отделяет от России ее Калининградскую область, и в июле в Госдуме РФ отмечали, что этот коридор им "очень нужен".

В Сенате Польши не исключают, что "вагнеровцы" могут начать террористическую операцию в Сувальском коридоре.

Как заявил депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, в Беларуси боевики "Вагнера" имеют четкие задачи, среди которых могут быть провокации против стран НАТО.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уверял, что "Вагнер" не отправлялся к границе с Польшей.

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