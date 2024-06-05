50 кораблей из 20 стран: НАТО готовит масштабные военные учения у границ России

Рассказывая об этих учениях, командующий ВМС Литвы отметил, что "в течение последних месяцев и недель Россия дает разные комментарии относительно возможного пересмотра границ в Балтийском регионе".

В литовский порт Клайпеда прибыли военные корабли Дании и Германии: готовятся к крупнейшим военно-морским учениям в Балтийском регионе BALTOPS 24. В них примут участие 9000 военных, 50 кораблей, 80 самолетов из 20 стран НАТО.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что уже 53-е такие учения демонстрируют единство и решительность НАТО дать отпор агрессорам.

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"В течение последних месяцев и недель Россия дает разные комментарии о возможном пересмотре границ в Балтийском регионе. Есть признаки того, что повышен риск для подводной инфраструктуры. То есть на все эти вопросы и угрозы есть ответ со стороны нынешних учений НАТО", — рассказал командующий Военно-морскими силами Литвы Гедрюс Пременецкас.

Учения начнутся с Клайпедского порта – уже 5 июня командиры кораблей получат задание. Операции будут проходить по всему Балтийскому морю. Швеция впервые в качестве члена Альянса примет участие в учениях.

Пременецкас сообщил, что литовские ВМС привлекут к учениям два судна: тральщик и сторожевой корабль. Они будут соответственно работать в разных группах, руководствуясь указаниями высшего командования.

В общей сложности во время учений Клайпедский порт примет 32 военных корабля, крупнейший из которых – 210-метровый американский корабль New York.

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К приему такого количества военных кораблей порт готовился несколько месяцев.

"Услуги лоцмана предоставляются группами, корабли собираются, если меньшие – их больше входит вместе в одну группу, большие корабли заходят по одному. Два самых больших корабля пришвартованы у причалов "Класко", другие – в порту Жиема, другие, меньшие, – на реке Данес", – рассказал гендиректор Клайпедского морского порта Альгис Латакас.

Порт открыт и судоходство не ограничено. В то же время, проводятся национальные учения безопасности портов, чтобы помочь обеспечить безопасность прибытия.

ВМС Литвы усилили свой флот: руководство порта передало мощный катер "Зайбас", способный плавать на сильном мелководье.

"Основными задачами являются патрулирование в порту, лагунах, операции по переброске личного состава и оборудования, функции защиты прибывающих кораблей союзников наших кораблей", — рассказал Пременецкас.

Сообщается, что учения BALTOPS 24 было организовано командованием ВМС США в Европе и Африке и 6-м флотом США, а командование и контроль над учениями обеспечит штаб морских ударных и вспомогательных сил НАТО. Активные действия на море начнутся 7 июня.

Напомним, как сообщило со ссылкой на источники издание The Daily Telegraph, НАТО разрабатывает многочисленные "сухопутные коридоры", чтобы направить американские войска и вооружение к линии фронта в случае большой наземной войны с Россией.

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