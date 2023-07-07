"50 оттенков Пригожина": роспропаганда показала, что нашли в имении главаря "вагнеровцев" во время обыска

ФСБ утверждает, что в доме Пригожина нашли оружие, боеприпасы, золотые слитки и кучу париков.

Евгений Пригожин тщательно выстроил публичный образ грозного полководца, отказывающегося придерживаться линии кремлевской элиты. Но селфи, сделанные вожаком ЧВК "Вагнер", обнаруженные во время обыска его имения и опубликованные российскими спецслужбами, мало способствуют его имиджу сильного человека.

Об этом пишет The Telegraph.

Фотографии демонстрируют, что Пригожин носит парики, накладные бороды и иностранную военную форму, и, похоже, его уволили в рамках очевидной кампании по дискредитации мятежного наемника.

Это произошло, когда российское телевидение показало кадры полицейского рейда в доме Пригожина в Санкт-Петербурге, во время которого было обнаружено большое количество наличных денег, поддельные документы, золото и оружие, а также парики.

Парики, найденные в шкафу в имении Пригожина/Twitter

Снимки, взятые из личных фотоальбомов Пригожина, похоже, были сделаны во время поездок в разные страны Африки и Ближнего Востока, где "вагнеровцы" воевали последние восемь лет.

На нескольких фотографиях он с бородой без усов – стиль, который любят некоторые набожные мусульмане. Также его можно увидеть в разных очках с толстой оправой.

Образов в Пригожине больше, чем мы думаем/Twitter

ЧВК "Вагнер" была основана в 2014 году как иррегулярная сила для операций во время первого вторжения России в Украину. Ранее она сражалась в Сирии, Ливии и Центральноафриканской Республике, а также принимала участие в учебных программах в Судане.

На одном из пропагандистских российских телеканалов транслировался обыск дома Пригожина. Были показаны мужчины в тактическом снаряжении, которые пробирались через роскошный особняк и распаковывали кое-что, что, по словам телеканала, было наличными в сумме примерно 600 миллионов рублей в российских и американских банкнотах, а также золотых слитках.

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Был показан шкаф, наполненный париками, огнестрельное оружие большой мощности в спальне и несколько паспортов с фотографией Пригожина — одни по его собственному имени, другие на «Олег Семенов», «Дмитрий Гейлер» и «Владимир Бобров».

Один из паспортов/Twitter

На кадрах показана кувалда — оружие, которое использовалось наемниками "Вагнера" для казней заключенных и своих собственных людей, была и фотография заключенного, обезглавленного в Сирии, и медаль Героя России, в сертификате которой указано, что медаль вручена в июне 2020 года.

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62-летнего Пригожина никто не видел с тех пор как он и его бойцы захватили контроль над российским городом Ростов и начали неудачный марш на Москву 24 июня, хотя, как сообщается, он получил часть конфискованного оружия лично от следователей в Санкт-Петербурге.

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Мятеж, в результате которого погибли российские военные, прекратился после того, как белорусский диктатор Александр Лукашенко добился соглашения об отправлении Пригожина и его бойцов в изгнание в свою страну.

Однако Лукашенко 6 июля заявил, что Пригожин не был в стране и, возможно, действительно вернулся в Санкт-Петербург вопреки соглашению.

Он сказал, что вместе с Путиным планируется встретиться, чтобы обсудить вагнеровский вопрос, сообщает белорусское информационное агентство Белта.

Дмитрий Песков, спикер Путина, подтвердил, что такая встреча планируется, но сказал, что дата не установлена. По его словам, у Кремля нет ни средств, ни желания следить за движением Пригожина.

Об обыске в доме Пригожина впервые сообщили 25 июня, на следующий день после мятежа.

В имении была обнаружена и собственная молельня Пригожина/Twitter

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Некоторые детали, включая поддельные паспорта, были сначала опубликованы петербургским новостным изданием “Фонтанка”, которое имеет тесные связи с правоохранительными органами, но позже были удалены.

На прошлой неделе Литва заявила, что один из сфотографированных паспортов, имевшийся на настоящее имя Пригожина, использовался двойником для въезда в страну в 2020 году.

Цель операции заключалась в том, чтобы предположить, что Литва не выполняет санкции ЕС, включая запрет на въезд Пригожина, тем самым убивая клин между Вильнюсом и его союзниками.

В сети пользователи отреагировали на обыски в имении Пригожина/Twitter

Очевидное возвращение Пригожина в Санкт-Петербург приведет к предположению, что он сохраняет мощных союзников в России, несмотря на враждебные репортажи на государственном телевидении.

4 июля "Фонтанка" сообщила, что полиция вернула Пригожину "пару тонн" наличных и золотых.

Пропагандистское издание утверждает, что водитель главаря Вагнера забрал деньги в Санкт-Петербурге, когда его босс был на совещании в Москве.

Позже сообщалось, что Пригожин лично приехал забрать изъятое оружие.

Также исчез Сергей Суровикин, российский генерал, отвечавший за связь с "Вагнером" и известный как близкий соратник Пригожина.

В последний раз генерал Суровикин появился утром 24 июня в видеообращении в Пригожин и его бойцов с призывом отступить.

На форме он не носил знаков различия, был небрит и говорил медленно, словно под действием наркотиков, что вызывало предположение, что видео было снято под давлением.

Пригожин бежал в Беларусь: что известно

После неудачного бунта в России главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин заявил, что передислоцирует своих наемников в Беларусь. В то же время, ни Пригожина, ни самих "вагнеровцев" в стране пока нет.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что массовой передислокации ЧВК "Вагнер" в Беларусь не будет. Поэтому оснований для беспокойства по поводу нового нападения с севера нет. По его словам, хаб, который создают в Беларуси для "вагнеровцев" – для целей логистики операций в Африке.

Так, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, по его информации, в Беларусь прибыла незначительная часть наемников ЧВК "Вагнер", некоторые из них находятся в Украине, остальные продолжают действовать в Африке.

Генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя СБУ (2014-2015 гг.) Виктор Ягун спрогнозировал, что "часть "вагнеровцев" действительно пойдет в спецподразделения Министерства обороны РФ, часть просто "рассосется" по территории России, еще одна часть пойдет по контрактам, которые есть за границей, а там очень серьезные контракты по охране различных объектов в Латинской Америке, Венесуэле, Африке, Сирии, Ливии».

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