Прихвостень Путина заговорил о "неофашистах" не только в Украине, но и во всей Европе.

В субботу, 25 февраля, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что по меньшей мере пятьдесят стран мира пытаются стереть Россию "с лица Земли".

Об этом говорится в его статье, опубликованной в российском пропагандистском издании Национальная оборона, которую цитирует информационное агентство Baha.

"Снова перед нами почти целая империя разнообразных врагов: украинских и европейских неофашистов, США, других англосаксов и их вассалов", — истерически пожаловался Медведев.

В то же время он похвастался успехами российского военно-промышленного комплекса и заявил, что Россия способна производить "все необходимое для отпора и подавления какой-либо агрессии".

"У нас достаточно оружия, в том числе современного и высокоточного", — сказал Медведев, утверждая, что именно оружие защищает российскую территорию от "горячих голов".

Дмитрий Медведев обвинил страны Запада в том, что они пытаются победить Россию как своего "давнего геополитического противника".

"Запад искусственно продолжает свою агонию", — самоуверенно заявил прихвостень Путина.

Напомним, накануне Медведев заявил, что российская армия дойдет до границ Польши, чтобы отодвинуть "границы угроз" для Российской Федерации.

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