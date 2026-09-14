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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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$5000 от Трампа: в Конгрессе заявили, что просто так деньги не раздадут

Трамп и представители его администрации утверждают, что могут произвести такие выплаты без участия Конгресса.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Майк Джонсон

Майк Джонсон

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для реализации предложения президента Дональда Трампа по выплате каждому взрослому гражданину страны по $5000 потребуется одобрение Конгресса.

Об этом сообщает Axios.

Трамп и представители его администрации утверждают, что могут осуществить такие выплаты без участия Конгресса. При этом потенциальная стоимость программы может превысить $1,3 трлн.

Однако Майк Джонсон придерживается другой позиции. В интервью CNN и NBC News он подчеркнул, что для реализации инициативы необходимы действия законодателей.

«Ему потребуется вмешательство Конгресса… Я гарантирую, что Конгресс проработает этот вопрос и достигнет консенсуса, как и по всем другим вопросам», — заявил представитель Палаты представителей.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал американцев поддержать республиканцев, пообещав им единовременную выплату в $5 000.

Позже Трамп добавил, что для выплаты американцам по 5000 долларов, которую он пообещал в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, одобрение Конгресса может не потребоваться.

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