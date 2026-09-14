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$5000 от Трампа: в Конгрессе заявили, что просто так деньги не раздадут
Трамп и представители его администрации утверждают, что могут произвести такие выплаты без участия Конгресса.
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что для реализации предложения президента Дональда Трампа по выплате каждому взрослому гражданину страны по $5000 потребуется одобрение Конгресса.
Об этом сообщает Axios.
Трамп и представители его администрации утверждают, что могут осуществить такие выплаты без участия Конгресса. При этом потенциальная стоимость программы может превысить $1,3 трлн.
Однако Майк Джонсон придерживается другой позиции. В интервью CNN и NBC News он подчеркнул, что для реализации инициативы необходимы действия законодателей.
«Ему потребуется вмешательство Конгресса… Я гарантирую, что Конгресс проработает этот вопрос и достигнет консенсуса, как и по всем другим вопросам», — заявил представитель Палаты представителей.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал американцев поддержать республиканцев, пообещав им единовременную выплату в $5 000.
Позже Трамп добавил, что для выплаты американцам по 5000 долларов, которую он пообещал в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в ноябре, одобрение Конгресса может не потребоваться.