54-летняя женщина умерла после двух пластических операций в Турции: что она сделала

Британская женщина Кэрол Кинан скончалась после пластических операций в Стамбуле.

54-летняя бабушка прибегла к подтяжке живота и бразильской подтяжке ягодиц. Об этом пишет mirror.co.uk.

Ее партнер Стиви Андерсон и дочь Леони сказали, что Кэрол не знала об опасности процедур. Любимый женщины был против, чтобы его избранница ложилась под нож хирургов. Впрочем, по его словам, она была непоколебима.

Фото: mirror.co.uk

В первые дни после операции Кэрол чувствовала себя хорошо, но позже она потеряла сознание на руках в Стиви, когда садилась в такси.

"Она оделась, накрасилась, спустилась на лифте, такси ждало. Как только она села в такси, она просто сказала: "О, Стиви", и просто упала в мои руки. А потом вокруг никого не было, просто кричали о помощи. Я поднял ей ноги и прочее, но сначала я волновался о ее операции, а потом подумал: "Почему ты беспокоишься об этом?". Я знал, что что-то не так", — вспомнил мужчина.

"Скорая" доставила Кинан в больницу, но вскоре после этого она скончалась. Семья все еще ждет вскрытия, чтобы установить причину смерти.

Напомним, еще одна женщина скончалась во время пластики в Турции. Жительнице Великобритании делали бандажирование желудка. Ей было 28 лет.

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