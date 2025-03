57-летнюю женщину убила пальма после того, как она оправилась от ДТП (фото)

В Италии женщина была раздавлена насмерть пальмой всего через несколько месяцев после того, как едва не погибла в результате автомобильной аварии.

Франческа Тестино только оправилась от многочисленных травм, полученных после наезда на нее на пешеходном переходе. Но 57-летняя женщина погибла на месте после того, как дерево, вырванное с корнями, упало на нее.

Местные жители жаловались на состояние дерева не менее пяти лет.

Несчастный случай со смертельным исходом произошел на площади Паоло да Нови в центре Генуи 12 марта днем.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, но смогли констатировать смерть Франчески только после того, как попытки реанимации окончились неудачей.

Пожарным пришлось срезать часть дерева, чтобы достать тело жертвы.

Территория была оцеплена, пока эксперты обследовали ее и окрестные деревья.

Один местный житель сказал: "Это дерево было кривое уже давно". Другой добавил: "Я живу рядом и уже сбился со счетов, сколько раз за последние 10 лет его огораживали и ставили растяжки".

Франческа, работавшая в мэрии Генуи, не была замужем, но, как говорится, была очень близка со своей сестрой и племянницей.

Расследование ее смерти продолжается.

