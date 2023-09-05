"6+6=11": Шойгу "поразил" математическими способностями при подсчете "потерь" Украины

После сказанного Шойгу не усомнился в правильности подсчета, как свидетельствуют кадры.

Министр обороны России Сергей Шойгу, рассказывая о "потерях" ВСУ на юге, не смог правильно прибавить 6+6. По его подсчетам, это будет 11, а не 12.

Видео распространяют паблики в телеграмме.

"Потери велики. Вчера в результате серьезной атаки на Роботинском направлении они (ВСУ – ред.) потеряли шесть танков. На другом направлении, Бахмутском, наши ребята поразили беспилотными аппаратами и уничтожили шесть машин. За вчерашний день только по технике потери составили 11 ", – сказал серьезно Шойгу.

На кадрах видно, что российский министр находится в зале здания. Вероятно, после встречи или заседания.

Учитывая информацию о Роботине Запорожской области, можно сделать вывод, что видео недавнее.

"6+6=11": Шойгу "поразил" математическими способностями

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу подписал приказ о новой волне мобилизации в РФ.

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