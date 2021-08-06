6 августа Международный день пива: история праздника, интересные факты и поздравления

Пиво — это третий по популярности напиток в мире после чая и воды.
Сегодня, 6 августа, в мире отмечают Международный день пива. Это ежегодный неофициальный праздник, который проходит в первую пятницу августа.
История праздника
Первый день пива состоялся в 2007 году в городе Санта-Круз (Калифорния), США. К 2011 году он превратился из местечкового фестиваля в международный праздник, который отмечался в 138 городах 23 стран мира, а еще через год уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах.
Цель праздника:
- Собираться с друзьями и наслаждаться вкусом пива.
- Приветствовать тех, кто ответственен за изготовление и подачи пива.
- Объединять мир под флагом пива, празднуя этот день всеми нациями в один день.
В день праздника его участники угощают друг друга пивом, а также угощаются пивом, сваренным по рецептам других культур. Кроме того, неотъемлемой частью этого фестиваля является дегустация новых или редких сортов пива.
Сначала этот день праздновали в фиксированную дату — 5 августа, но после проведения опроса было решено праздновать его ежегодно в первую пятницу августа. Основатель праздника — владелец бара Джесс Авшаломов — избрал начало августа из-за летней погоды и удаленности от других пивных праздников.
Интересные факты о пиве
- Древние египтяне строили пирамиды, потребляя большое количество пива. Примерно 4 литра в день.
- Древние вавилоняне подняли серьезность пивоварения на совершенно новый уровень. Если была изготовлена плохая партия, пивовар мог утонуть в ней.
- Викинги считали, что в Валгалле живет гигантская коза, вымя которой были заполнены неограниченным запасом пива.
- В Норвегии крестили новорожденных, опуская в купель с пивом. Однако в XIII веке Папа Римский Григорий IX объявил такое крещение недействительным.
- Кстати, существует мнение, что сначала культивировать пшеницу стали не для выпечки хлеба, а именно для приготовления пива.
- Чешская Республика является мировой столицей пива. Каждый чех выпивает в среднем 150 литров в год.
- Пиво приносит пользу организму! Оно содержит высокий уровень кремния, что позволяет кальция и минералам "не вымываться" из костной ткани.
- Крупнейший завод по производству пива — это "Adolph Coors Company" (США), его производственная мощность — 2,5 млрд. литров пива в год.
Поздравление с Днем пива
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