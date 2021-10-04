6-летняя девочка умерла после укуса змеи, которая заползла в ванную комнату жилого дома

Шестилетнюю Тамару срочно госпитализировали в больницу, но ее не спасли.

В Саудовской Аравии умерла шестилетняя девочка после того, как ее укусила змея, которая пробралась в туалет в ее доме.

Об этом пишет Metro.

Отец Тамары Абдул Рахман рассказал, как рептилия "скрывалась" внутри их дома в Абха на юго-западе провинции Асир. Он сказал, что ребенок "не заметил ее в туалете, пока змея не укусила".

Девочку срочно госпитализировали в центральную больницу Асира, где его состояние быстро ухудшилось. Впоследствии пациентку перевели в реанимационное отделение, где она, к сожалению, умерла.

"Змея пряталась в ванной комнате в нашем доме, и, учитывая возраст девочки, она не заметила, что рептилия в туалете. Мы никогда не ожидали увидеть змей в туалете, особенно если мы живем в городе Абха. Дочь госпитализировали в больницу, но судьба не была на ее стороне. Она умерла, несмотря на то, что получила медицинскую помощь после тяжелого состояния здоровья", — отмечает отец.

Скорбный папа девочки добавил, что она была очень рада вернуться в класс с учетом ограничений из-за COVID-19.

"Она была рада вернуться к личному обучению в школе, но что сказать. Это желание Аллаха", — сказал он.

Отмечается, что в пустынных и горных регионах Саудовской Аравии много змей, как ядовитых, так и неядовитых. Ядовитые змеи страны преимущественно принадлежат к семье гадюковых, это в частности ковровая змея, змея с пылевидной чешуей, персидская роговая гадюка и рогатая гадюка. Их можно узнать по ромбовидными головами.

Напомним, в США 33-летняя американка во время уборки обнаружила в своей кухонном шкафу ярко-оранжевую змею.

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