60-летняя экс-полицейская украла на работе более миллиона долларов и отдала их любимому-мошеннику

Женщина украла почти миллион фунтов стерлингов (около 1,2 млн долларов) у своего работодателя и отдала его мужчине, которого на самом деле не существует.

Об этом пишет Liverpool Echo.

60-летняя Манджит Сингх взяла огромную сумму в адвокатской фирме, в которой она работала, и перевела средства на банковский счет предполагаемого любовника по имени Рави Джани, с которым она познакомилась на сайте знакомств.

Однако Королевский суд Ливерпуля постановил, что ее "бойфренд" был придуман, до сих пор полиция не разыскала его.

В октябре в 2021 году владелец компании Наим Бейг проверил баланс фирмы и обнаружил, что он составляет 40 000 фунтов стерлингов, хотя он ожидал, что он составит около 800 000 фунтов стерлингов.

Он обнаружил, что 23 сентября на тот же ирландский счет на имя Патрисии Флэннери было совершено восемь непонятных транзакций. По первому платежу в размере 1000 фунтов стерлингов были переводы в размере 5000 фунтов стерлингов и 14200 фунтов стерлингов на следующий день.

После этого поступили депозиты в размере 47 тысяч фунтов стерлингов 27 сентября, 87 700 фунтов стерлингов 29 сентября и 155 080 фунтов стерлингов 30 сентября. В конце концов, объем транзакций вырос до 388 200 фунтов стерлингов 4 октября и 260 000 фунтов стерлингов 5 октября, в результате чего общая сумма составила 958 180 фунтов стерлингов.

Бейг поговорил с Сингх в тот же вечер, но она заявила, что переводы "были осуществлены фирмой должным образом". На следующее утро он получил от нее сообщение в WhatsApp, в котором говорилось: "Позвоните мне, прежде чем звонить в банк, я знаю, в чем была проблема, и я решу ее сегодня по банковскому платежу".

Манджит Сингх / Фото: Merseyside Police

В интервью Манджит сказала: "Я сделала глупость, думая, что помогаю кому-то".

Ответчик сказала, что "объяснит в офисе", и прислала фотографию чека на сумму 945 000 фунтов стерлингов, который, пожалуй, должен быть выплачен компании.

По прибытии Сингх рассказала, что "совершила переводы из-за ошибки и вернет деньги", поскольку имела 2 миллиона фунтов стерлингов на счету в малайзийском банке.

Затем она поговорила со своим Рави Джани по телефону, который передала Бейгу, которому сказали, что средства будут выплачены в тот же день.

Он понял, что его фирма в опасности и вызвал полицию.

Она сказала, что познакомилась с Джани, который, вероятно, жил в Дубае, в Интернете и "считала, что он хочет на ней жениться". Сначала он просил ее "помочь с несколькими тысячами фунтов стерлингов", но затем ее "просили производить все большие и большие платежи", которые, как он утверждал, будут возвращены.

Сингх заявила, что разговаривала с этим мужчиной по телефону четыре или пять раз в день и видела его "один или два раза" в FaceTime.

Следователи обнаружили, что украденные деньги позже были переведены на два других банковских счета, которые невозможно отследить. Были также предприняты попытки идентифицировать Джани посредством доставки, которую она получила на работе двумя неделями раньше. Это было с IP-адресом в Кейптауне, Южная Африка, но клиент не был найден.

Гвен Хеншоу, защищающая женщину, заявила суду, что Манджит служила в полиции в ее родной Малайзии, но уехала в Великобританию после того, как ее отца застрелили.

Сингх, ранее не судимая, страдает от "давних проблем с психическим здоровьем", когда ее муж ушел от нее к другой женщине в 2019 году, когда она лечилась от рака.

Женщина признала восемь пунктов обвинения в мошенничестве путем злоупотребления служебным положением и была заключена в тюрьму на два года.

Напомним, не так давно в похожую ловушку попала еще одна женщина. Она отдала своему фальшивому бойфренду 80 000 долларов.

Читайте также: