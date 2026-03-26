601 день судебной борьбы за право умереть: в Испании разрешили эвтаназию 25-летней женщине

В Испании 25-летняя Ноэлия Кастильо Рамос, которая более 600 дней ждала выполнения разрешения на эвтаназию, заявила, что процедура должна состояться 26 марта 2026 года. Реализацию ее решения длительное время блокировали судебные иски отца, который выступал против.

Об этом повыдомило издание El Pais.

Еще в июле 2024 года Комиссия по гарантиям и оценке Каталонии единогласно одобрила запрос женщины. Медики пришли к выводу, что она находится в «неисправимом клиническом состоянии», которое сопровождается постоянной болью и тяжелыми страданиями. Эвтаназию сначала назначили на 2 августа 2024 года, однако ее приостановил суд Барселоны по иску отца.

С тех пор дело Ноэлии прошло через пять судебных инстанций и стало первым в Испании, где право на эвтаназию оспаривали в судебном порядке. Суд по административным спорам Барселоны отклонил требования отца и подтвердил законность процедуры. Аналогичную позицию занял Высший суд Каталонии, который также не согласился с аргументами о якобы отсутствии у женщины способности принимать такое решение.

Организация «Христианские адвокаты», которая поддерживала отца, подала жалобу в Верховный суд Испании, но в январе 2026 года он отказал в ее удовлетворении. Позже Конституционный суд также не стал вмешиваться, а Европейский суд по правам человека отказался применять меры для остановки процедуры. После этого власти Каталонии возобновили подготовку к проведению эвтаназии.

Накануне запланированной процедуры женщина дала интервью испанскому телевидению, в котором заявила, что хочет уйти из жизни без присутствия родных.

«Я не хочу, чтобы кто-то был рядом, не хочу, чтобы меня видели, когда я буду закрывать глаза», — пояснила она.

Ноэлия также рассказывала о сложных жизненных обстоятельствах: после развода родителей в 13 лет некоторое время находилась под опекой правительства Каталонии. Впоследствии, по ее словам, пережила несколько случаев сексуального насилия и агрессии. Последний инцидент, как она отмечала, произошел с участием троих мужчин.

В октябре 2022 года Ноэлия выпала с пятого этажа здания, после чего осталась парализованной ниже пояса. Именно после этого она подала запрос на эвтаназию.

Во время судебных слушаний женщина отмечала, что каждый день для нее является «мучительным и невыносимым». Она также сообщала о конфликте с семьей: отец, мать и сестра выступают против ее решения.

Эвтаназию планируют провести в социально-медицинском центре в Сант-Пере-де-Рибес, где она находилась последнее время. Последние попытки заблокировать процедуру, в частности обращение «Христианских адвокатов» в суд с требованием направить женщину на психиатрическое лечение, были отклонены из-за отсутствия полномочий.

