62-летняя уборщица добавляла виагру в офисный кофе, чтобы "отравить коллег" (фото)

В Великобритании уборщица фабрики подмешивала виагру в офисный кофе.

Об этом пишет Daily Star.

Как стало известно суду, женщина пыталась "отравить" своих коллег. Со своей стороны, 62-летняя Карен Билл заявила, что не желала зла двум очевидным жертвам, и была непоколебима в том, что ничего не добавляла им в кофе.

Карен семь лет проработала на предприятии по производству противопожарной продукции в Дувре. Однако 24 января присяжные Королевского суда Кентербери услышали, что она была замечена на тайно установленной камере, где возилась с банкой растворимых гранул Nescafe Blend 37.

Одна работница заметила в своем кофе жижу, странный вкус и синие и белые точки. Выступая в начале судебного процесса, прокурор Мэтью Ходжетс сказал, что это "не то, что можно ожидать от Nescafe". В 13-минутном ролике предполагаемого инцидента Бил в синих латексных перчатках встряхивала банку и периодически сцеживала часть ее содержимого, прежде чем поставить ее обратно на полку.

Карен Бил / Фото: KMG/SWNS

Прокуроры также определили одну часть клипа как предполагаемую попытку не допустить того, чтобы ее отпечатки пальцев остались на банке, когда она натягивала рукав на руку. Полиция была предупреждена после того, как ее якобы "поймали с поличным", как сообщил суд.

Расследование привело к тому, что две банки – одна в офисе бухгалтера Катрины Грейвенор и другая в офисе секретарши компании Джин Смит – были идентифицированы как аномальные "ингредиенты", содержащие силденафил, препарат от эректильной дисфункции, известный как виагра. В кофе также было обнаружено лекарство от высокого уровня холестерина. Бил, однако, заявила, что она "расследовала" банку и стала жертвой "злонамеренных обвинений".

Хотя прокуратура отметила, что ни один из выявленных химикатов не был токсичным и не "обязательно вызвал бы проблемы", утверждалось, что своими предполагаемыми действиями она намеревалась нанести вред.

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Предполагается, что Грейвенор установила камеру после того, как у нее возникли подозрения, как услышал суд. Видеозапись была сделана в сентябре в 2018 году, но на данный момент Бил, как утверждается, уже подмешивала гранулы.

Ходжетс сказал присяжным: "Она намеревалась повлиять на этих двух женщин, добавив виагру к кофе. Вот почему обвинение утверждает, что она пыталась отравить. Она отрицает, что помещала или пыталась поместить какие-либо вещества в эти банки из-под кофе и, возможно, собирается предположить, что эти обвинения против нее носят злонамеренный характер, но обвинения вполне ясно заявляют, что эти вещества были добавлены к кофе этих двух женщин, надеясь, что это произведет какой-то эффект и, по крайней мере, какое-то раздражение".

Со своей стороны, Бил отрицала, что имеет какие-то претензии к Грейвенор и Смит. Она решительно заявила, что ничего не добавляла к кофе, и сказала, что генеральный директор посоветовал ей "следить за ним".

"Он просто сказал, что Катрина Грейвенор беспокоилась о своем кофе и считала, что кто-то из ночного персонала подмешивал что-то, и что мне нужно просто присмотреться", — сказала Бил. "У меня была работа, к которой нужно было вернуться, и я просто подумала, что это будет ужасно, и я не хотела доставлять неприятностей или усугублять ситуацию для себя. Я просто подумала, что будет лучше, если скажу, что слышала слухи".

Обыск ее дома не обнаружил никаких химикатов, которые могли бы быть использованы для подмешивания кофе.

Бил арестована, суд продолжается.

Напомним, в США заключенного впервые казнили с помощью чистого азота. 58-летний Кеннет Юджин Смит сначала трясся в конвульсиях, а затем в 20:25 его объявили мертвым.

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