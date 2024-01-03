62-летняя вдова собирается зачать ребенка от покойного мужа: как это возможно

Верховный суд Западной Австралии разрешил 62-летней женщине взять сперму умершего мужа для возможного использования во время посмертного оплодотворения.

Об этом пишет The Guardian.

Женщина подала срочное заявление в суд после смерти ее 61-летнего мужа в конце прошлого года. Тело ее мужа было доставлено в больницу, но суд услышал, что женщина была вынуждена подать заявление о выдаче ордера после того, как больница не предоставила в кратчайшие сроки назначенного сотрудника для обработки ее просьбы об удалении спермы из тела мужа.

Рассмотрев заявление на следующий день, суд услышал, что у пары, чьи имена не разглашаются по юридическим причинам, было двое детей, однако они погибли в результате различных несчастных случаев.

После смерти детей пара говорила о том, чтобы завести еще одного ребенка, но эксперт по рождаемости сообщил женщине, что он не может зачать ребенка из-за своего возраста.

Тестирование спермы мужчины показало, что она осталась жизнеспособной.

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Удовлетворив ходатайство, судья Фиона Сиворд разрешила женщине удалить сперму, но не использовать ее, поскольку для этого потребуется отдельное разрешение суда.

"Эти приказы ограничиваются разрешением на удаление сперматозоидов и не означают разрешения на использование сперматозоидов заявителем, и никоим образом не учитывают, может ли заявитель отвечать каким-либо установленным законом критериям по этому поводу", — сказала она.

В Западной Австралии в настоящее время не допускается посмертное оплодотворение. Чтобы сделать следующий шаг и использовать материал, женщина должна подать заявление о передаче его в другую юрисдикцию, разрешающую эту процедуру.

В своем решении Сиворд также объявила больнице выговор за то, что она не предоставила женщине "назначенного сотрудника" своевременно, что позволило бы избежать необходимости поспешного обращения в суд.

Напомним, женщина родила близняшек в разные дни, месяцы и годы. Девочки появились на свет раньше срока.

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