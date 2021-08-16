67 государств и Евросоюз призвали оставить открытым выезд из Афганистана всем желающим

67 государств и Евросоюз призвали оставить открытым выезд из Афганистана всем желающим

С обращением выступили США, Верховный представитель ЕС по иностранным делам, Великобритания, Канада, Австралия, Польша, Украина, Южная Корея, некоторые государства Африки и Латинской Америки.

67 государств и Евросоюз выступили с совместным заявлением после захвата власти в Афганистане Талибаном. Они призвали оставить открытым выезд из страны всем желающим и выразили готовность помогать гражданам Афганистана.

Об этом говорится в обращении, опубликованном на сайте Госдепартамента США в воскресенье, 15 августа.

"Афганцам и иностранцам, которые хотят уехать, должно быть разрешено сделать это; дороги, аэропорты и границы должны оставаться открытыми, и должно поддерживаться спокойствие. Афганский народ заслуживает того, чтобы жить в безопасности и достойно. Мы в международном сообществе готовы им помочь", — говорится в обращении.

В документе отмечается, что те, кто взял власть в Афганистане несут ответственность за защиту человеческих жизней, а также за немедленное восстановление безопасности и общественного порядка.

Напомним:

В воскресенье боевики движения "Талибан" окружили столицу Афганистана Кабул, что вызвало резкую международную реакцию.

что вызвало резкую международную реакцию. Сейчас талибы контролируют дворец президента. Они фотографируются с оружием и забрали флаг страны.

и забрали флаг страны. В ООН сообщают о серьезных нарушениях прав человека в Афганистане, а США одобрили введение в страну еще тысячи военнослужащих.

прав человека в Афганистане, а США в страну еще тысячи военнослужащих. После того, как талибы захватили президентский дворец, а избранный президент бежал за границу, доступ до аэропорта, расположенного в пяти километрах от центра столицы, стал возможен только через контрольно-пропускные пункты талибов.

президентский дворец, а избранный за границу, доступ до аэропорта, расположенного в пяти километрах от центра столицы, стал возможен только через контрольно-пропускные пункты талибов. В Афганистане тысячи афганцев и иностранных граждан, в том числе родителей с маленькими детьми, вышли на взлетно-посадочную полосу международного аэропорта Кабула в надежде вылететь из страны.

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