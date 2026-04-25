7-летний мальчик погиб в бассейне: его затянуло во всасывающую систему (фото)

Бассейн / © Pixabay

В Италии 7-летний мальчик Габриэле Петруччи погиб после того, как его затащило в систему всасывания бассейна.

Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел на территории Complesso Termale Vescine в Кастельфорте. Мальчик приехал туда вместе с родителями и друзьями, чтобы отметить свой день рождения.

В момент трагедии он находился в мелкой воде вместе с матерью, а отец стоял неподалеку. По словам отца, все произошло мгновенно.

"В какой-то момент я обернулся, чтобы положить некоторые вещи, и вдруг не увидел его", - рассказал Антонелло Петруччи.

Мужчина сразу бросился на поиски и заметил сына в трубе системы всасывания.

«Я увидел маленькое тельце Габриэле, свернутое в клубок в этой всасывающей трубе. Я пытался вытащить его руками».

По его словам, ребенок еще боролся за жизнь, но самостоятельно выбраться не мог.

«Мне помогали три человека, но даже с их помощью я не смог его вытащить», — сказал отец. «Им пришлось выключить насос, чтобы я смог его освободить. Его рука была сине-фиолетовой – он боролся, как лев, чтобы вырваться».

Несмотря на долгие попытки реанимации, спасти мальчика не удалось.

Габриэле с родителями / © Jam Press

«Они долго пытались его реанимировать, но ничего не могли сделать», — отметил адвокат семьи Франческо Лаури.

Предварительные выводы следствия указывают на серьезные нарушения безопасности: на всасывающем отверстии бассейна, вероятно, отсутствовала защитная решетка.

Отец мальчика также заявил, что после трагедии администрация могла пытаться скрыть этот факт.

«Эта решетка появилась будто по волшебству где-то далеко — настолько далеко, что я могу лишь предположить, что кто-то поставил ее туда уже после того, как все произошло», — сказал он.

Расследованием занимается прокуратура города Кассино. По подозрению в непреднамеренном убийстве проверяют четырех человек, среди которых руководство комплекса, владелец обслуживающей компании и работник, ответственный за установку оборудования.

Ожидается проведение технической экспертизы, которая должна установить все обстоятельства трагедии.

По словам адвоката, причиной гибели могли стать системные нарушения: «Его смерть полностью связана с ненадлежащим управлением бассейном и устаревшей системой безопасности, не отвечающей требованиям. Я не буду комментировать компетенцию спасателей, поскольку это второстепенный вопрос по сравнению с трагедией, которую можно было предотвратить».

В местных СМИ мальчика описывают как «веселого, счастливого» ребенка. Погребение должно состояться в Риме.

