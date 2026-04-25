7-летний мальчик погиб в бассейне: его затянуло во всасывающую систему (фото)
Мальчик приехал на курорт праздновать день рождения.
В Италии 7-летний мальчик Габриэле Петруччи погиб после того, как его затащило в систему всасывания бассейна.
Об этом пишет Need To Know.
Инцидент произошел на территории Complesso Termale Vescine в Кастельфорте. Мальчик приехал туда вместе с родителями и друзьями, чтобы отметить свой день рождения.
В момент трагедии он находился в мелкой воде вместе с матерью, а отец стоял неподалеку. По словам отца, все произошло мгновенно.
"В какой-то момент я обернулся, чтобы положить некоторые вещи, и вдруг не увидел его", - рассказал Антонелло Петруччи.
Мужчина сразу бросился на поиски и заметил сына в трубе системы всасывания.
«Я увидел маленькое тельце Габриэле, свернутое в клубок в этой всасывающей трубе. Я пытался вытащить его руками».
По его словам, ребенок еще боролся за жизнь, но самостоятельно выбраться не мог.
«Мне помогали три человека, но даже с их помощью я не смог его вытащить», — сказал отец. «Им пришлось выключить насос, чтобы я смог его освободить. Его рука была сине-фиолетовой – он боролся, как лев, чтобы вырваться».
Несмотря на долгие попытки реанимации, спасти мальчика не удалось.
«Они долго пытались его реанимировать, но ничего не могли сделать», — отметил адвокат семьи Франческо Лаури.
Предварительные выводы следствия указывают на серьезные нарушения безопасности: на всасывающем отверстии бассейна, вероятно, отсутствовала защитная решетка.
Отец мальчика также заявил, что после трагедии администрация могла пытаться скрыть этот факт.
«Эта решетка появилась будто по волшебству где-то далеко — настолько далеко, что я могу лишь предположить, что кто-то поставил ее туда уже после того, как все произошло», — сказал он.
Расследованием занимается прокуратура города Кассино. По подозрению в непреднамеренном убийстве проверяют четырех человек, среди которых руководство комплекса, владелец обслуживающей компании и работник, ответственный за установку оборудования.
Ожидается проведение технической экспертизы, которая должна установить все обстоятельства трагедии.
По словам адвоката, причиной гибели могли стать системные нарушения: «Его смерть полностью связана с ненадлежащим управлением бассейном и устаревшей системой безопасности, не отвечающей требованиям. Я не буду комментировать компетенцию спасателей, поскольку это второстепенный вопрос по сравнению с трагедией, которую можно было предотвратить».
В местных СМИ мальчика описывают как «веселого, счастливого» ребенка. Погребение должно состояться в Риме.
